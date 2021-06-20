За даними місцевих ЗМІ, для підписання угоди про покупку тральників до Одеси прибуде Володимир Зеленський. Приїзд українського лідера очікують вже 21 червня.

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Які тральники закупить Україна

Мовиться про тральники типу Sandown.

Їх збудували ще у 1990-х.

Загалом до складу Королівського флоту Великої Британії входили 15 тральників цього типу. Водночас ще у 2000-х відразу 3 кораблі передали Естонії. Ще 3 – Саудівській Аравії.

Наразі HMS (Королівський військово-морський флот Великої Британії) володіє лише 9 кораблями цього типу. З них 2 передадуть ВМСУ.

У чому особливість тральників