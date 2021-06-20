ВМС України отримають 2 тральники від Великої Британії

Уряд Великої Британії передасть Військово-морським Силам ЗСУ відразу 2 тральники. Їх закуплять у 2021 році.
За даними місцевих ЗМІ, для підписання угоди про покупку тральників до Одеси прибуде Володимир Зеленський. Приїзд українського лідера очікують вже 21 червня.
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Які тральники закупить Україна
- Мовиться про тральники типу Sandown.
- Їх збудували ще у 1990-х.
- Загалом до складу Королівського флоту Великої Британії входили 15 тральників цього типу. Водночас ще у 2000-х відразу 3 кораблі передали Естонії. Ще 3 – Саудівській Аравії.
- Наразі HMS (Королівський військово-морський флот Великої Британії) володіє лише 9 кораблями цього типу. З них 2 передадуть ВМСУ.
У чому особливість тральників
- Тральники – військові кораблі, пріоритетом яких є пошук, виявлення та знищення морських мін. Окрім того, вони проводять кораблі і судна за тралами через мінні загородження.
- Загалом бувають такі різновиди кораблів: тральники-шукачі мін, морські тральники, базові тральники, рейдові тральники, катери-тральники.