ВМС України розпочнуть спільні військові навчання з американцями, – Полторак

Із наступного тижня стартують спільні українсько-американські військові навчання "Сі Бриз 2018". Це щорічні навчання, які проводять в Україні вже понад 15 років.

Про це у своєму привітання до Дня Військово-Морських Сил України повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

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У підготовці та застосуванні сил ВМС запроваджуються нові стандарти: українсько-американське навчання "Сі Бриз – 2018", яке розпочинається наступного тижня, стане іспитом на спроможність морського командування на взаємосумісність з кращими флотами світу і спроможність управляти багатонаціональним з’єднанням,

– заявив він.

Окрім цього, Полторак додав, що сьогодні у підготовці вітчизняного військового флоту активно запроваджують стандарти НАТО.

"Наочно ви можете це побачити на спільних навчаннях з кораблями країн Альянсу, які відвідують Одесу. Створені Морське командування й Командування морської піхоти набувають спроможностей управління силами в морі та на узбережжі", – підкреслив міністр оборони України.