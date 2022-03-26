Внаслідок артобстрілу на Миколаївщині 13-річна дівчинка отримала численні поранення обличчя
Джерело:Людмила Денісова
Внаслідок російського вторгнення станом на 26 березня вже загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених.
Сьогодні, 26 березня, стало відомо, що внаслідок артобстрілу Миколаївщини російськими військовими 13-річна дівчинка отримала численні поранення обличчя. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
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Проте фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупанти ведуть активні бойові дії.
Останні злочини Росії проти дітей
Вчора, 25 березня, на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна – отримала поранення.
Окупаційні війська зруйнували у Маріуполі Дитячий реабілітаційний центр, який тільки восени 2021 року відкрився після реконструкції.
Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких – зруйновано повністю.
Денісова нагадала, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій, які гарантують захист прав дітей під час війни.
Вона закликає міжнародну спільноту та правозахисні організації світу сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації.
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