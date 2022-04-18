Щонайменше 8 осіб зазнали поранень, серед них – дитина. Про це повідомив глава Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.

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Станом на 10:05, за інформацією Повітряного командування "Захід", відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу,

– зазначив посадовець.

Максим Козицький додав, що "внаслідок влучань сталися пожежі, наразі триває гасіння. Об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень. На жаль, є загиблі та постраждалі".

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