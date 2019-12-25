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      Внаслідок авіаударів Росії у Сирії загинули щонайменше 10 цивільних, серед них є діти: відео 18+

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      Авіаудари в провінції Ідліб у місті Маарет ен-Нууман 18 грудня 2019 року / AFP

      Внаслідок завданого російськими військовими силами авіаудару на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних. Відомо, що серед них – шестеро дітей та дві жінки.

      Очікується, що кількість загиблих може збільшитися, повідомляє "Сирійська обсерваторія з прав людини". 

      Цікаво: Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти

      За інформацією моніторингової групи, авіаудар завдали по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи. 

      У провінції Ідліб проживає приблизно три мільйони цивільних. Як заявляє ООН, більш ніж половина з них вже покинули Ідліб через постійні авіаудари та ескалацію бойових дій.

      На відео масовий виїзд мешканців з Ідлібу та наслідки авіаударів в провінції Ідліб в селі Джубас (24 грудня) та у місті Маарет ен-Нууман (18 грудня):

      Раніше внаслідок авіаударів в провінції Ідліб у місті Саракеб загинули 7 людей і понад десять – постраждали. Внаслідок авіаударів сирійської армії та російських військ на початку грудня у провінції Ідліб загинули щонайменше 20 мирних жителів.

      Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

      Розгорілася війна у Сирії у 2011 році, тоді почалася низка мирних протестів проти президента країни Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував владу Сирії у застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

      Росія у 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть цивільні мешканці.

      Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Жертви Війна у Сирії
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