Внаслідок авіаударів Росії у Сирії загинули щонайменше 10 цивільних, серед них є діти: відео 18+

Внаслідок завданого російськими військовими силами авіаудару на північному заході Сирії загинули щонайменше 10 цивільних. Відомо, що серед них – шестеро дітей та дві жінки.

Очікується, що кількість загиблих може збільшитися, повідомляє "Сирійська обсерваторія з прав людини".

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За інформацією моніторингової групи, авіаудар завдали по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.

У провінції Ідліб проживає приблизно три мільйони цивільних. Як заявляє ООН, більш ніж половина з них вже покинули Ідліб через постійні авіаудари та ескалацію бойових дій.

На відео масовий виїзд мешканців з Ідлібу та наслідки авіаударів в провінції Ідліб в селі Джубас (24 грудня) та у місті Маарет ен-Нууман (18 грудня):

#Syria #Idlib

Yesterday, an old woman in Maraat al-Nouman cried as she had to left her town with the only thing she could take with herself: a cat. pic.twitter.com/A2RxGXCAAk — MrRevinsky (@Kyruer) December 23, 2019

Scenes from the recovery operations of displaced civilian victims after targeting their tents near #Jobas School in #Idlib this morning. 8 people were killed, including 5 children and 2 women. pic.twitter.com/C9oz9gPNpe — The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 24, 2019

Раніше внаслідок авіаударів в провінції Ідліб у місті Саракеб загинули 7 людей і понад десять – постраждали. Внаслідок авіаударів сирійської армії та російських військ на початку грудня у провінції Ідліб загинули щонайменше 20 мирних жителів.

Що відомо про війну в Сирії і причетність до неї Росії?

Розгорілася війна у Сирії у 2011 році, тоді почалася низка мирних протестів проти президента країни Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протести переросли у повномасштабну війну. Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на кшталт терористичної "Ісламської держави". Захід неодноразово звинувачував владу Сирії у застосуванні у війні забороненої, зокрема хімічної, зброї.

Росія у 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії. Російські військові посадовці переконують, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть цивільні мешканці.

Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.