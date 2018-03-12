Внаслідок конфлікту на Одещині зарізали молодого хлопця

На Одещині стався конфлікт між односельчанами, внаслідок якого помер один із молодиків. Зловмисникові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Одеській області.

В селі Іванівка на Одещині в одному із місцевих барів виник конфлікт між чоловіками. Там 30-річний військовослужбовець Ігор відпочивав із своєю дружиною та бойовим товаришем. Також там відпочивала компанія молодиків у віці 18-20 років. Між компаніями на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин стався конфлікт. Під час сутички Ігор вдарив одного із молодиків в область паху та тильну частину ноги вище коліна. Від отриманих ушкоджень 19-річний хлопець помер на місці від втрати крові.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Наразі вирішується питання про затримання військовослужбовця. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.