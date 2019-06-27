Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих обвалився п'ятиповерховий будинок: перші фото
У столиці Австрії пролунав потужний вибух. Внаслідок цього п'ятиповерховий будинок на вулиці Прессгассе обвалився просто на перехожих. Вибухова хвиля була така сильна, що у прилеглих будинках повибивало шибки.
Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки, передає Terror Alarm.
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За попередньою інформацією у будівлі стався витік газу, однак офіційна причина інциденту наразі встановлюється.
Перші фото з місця події
Відомо, що четверо людей отримали важкі поранення, ще шестеро – незначні ушкодження. Зокрема це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.
У Відні пролунав вибух
Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби
Дивіться відео: у столиці Австрії пролунав потужний вибух