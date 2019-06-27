Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих обвалився п'ятиповерховий будинок: перші фото

У столиці Австрії пролунав потужний вибух. Внаслідок цього п'ятиповерховий будинок на вулиці Прессгассе обвалився просто на перехожих. Вибухова хвиля була така сильна, що у прилеглих будинках повибивало шибки.

Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки, передає Terror Alarm. Читайте також: У центрі Запоріжжя вибухнула вантажівка: фото та відео За попередньою інформацією у будівлі стався витік газу, однак офіційна причина інциденту наразі встановлюється. Перші фото з місця події Відомо, що четверо людей отримали важкі поранення, ще шестеро – незначні ушкодження. Зокрема це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.

У Відні пролунав вибух Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби Дивіться відео: у столиці Австрії пролунав потужний вибух