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      Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих обвалився п'ятиповерховий будинок: перші фото

      964 Читать новость на русском
      У Відні пролунав вибух
      У Відні пролунав вибух / twitter.com/isisalarm_com

      У столиці Австрії пролунав потужний вибух. Внаслідок цього п'ятиповерховий будинок на вулиці Прессгассе обвалився просто на перехожих. Вибухова хвиля була така сильна, що у прилеглих будинках повибивало шибки.

      Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки, передає Terror Alarm.

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      За попередньою інформацією у будівлі стався витік газу, однак офіційна причина інциденту наразі встановлюється.

      Перші фото з місця події

      Відомо, що четверо людей отримали важкі поранення, ще шестеро – незначні ушкодження. Зокрема це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.

      У Відні пролунав вибух
      У Відні пролунав вибух

      Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби

      Дивіться відео: у столиці Австрії пролунав потужний вибух 

       

      blog_ava
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      Теги: Газ Вибух Австрія
      Джерело: 24 канал
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