Внаслідок повені у В'єтнамі загинули 13 людей, троє зникли безвісти
Стихія вирує у північних та центральних районах країни вже кілька днів. Потужні зливи спричинили підвищення рівня води у річках, і як наслідок – повені та зсуви ґрунту.
Про це інформував Центральний керівний комітет з боротьби зі стихійними лихами країни у В'єтнамі.
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В охоплених лихом регіонах затоплені дороги та вулиці, зруйновані сотні будинків. Стихією були зруйновані 364 будинки. Раніше внаслідок прориву греблі в М'янмі затопило 85 сіл. Більше 63 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.
Дивіться відео повені у В'єтнамі:
Джерело: 24 Канал
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