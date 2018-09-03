Внаслідок повені у В'єтнамі загинули 13 людей, троє зникли безвісти

Стихія вирує у північних та центральних районах країни вже кілька днів. Потужні зливи спричинили підвищення рівня води у річках, і як наслідок – повені та зсуви ґрунту.

Про це інформував Центральний керівний комітет з боротьби зі стихійними лихами країни у В'єтнамі. Читайте також: Грецію сколихнув 5-бальний землетрус В охоплених лихом регіонах затоплені дороги та вулиці, зруйновані сотні будинків. Стихією були зруйновані 364 будинки. Раніше внаслідок прориву греблі в М'янмі затопило 85 сіл. Більше 63 тисяч людей були змушені покинути свої будинки. Дивіться відео повені у В'єтнамі: