Внаслідок пожежі в одному з будинків Дніпра загинула жінка

У Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці знайшли тіло жінки, яка, ймовірно, загинула від займання дивану.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Читайте також: Найсильніша за останні 20 років пожежа спалахнула у місті Великобританії: відео

У Дніпрі в п'ятницю, 12 січня, сталася пожежа у приватному будинку. Після її ліквідації, рятувальники знайшли тіло жінки 1961 року народження, яке направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.



Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі

Вогнем було пошкоджено диван та домашнє майно на площі 4 квадратних метра. Причини загоряння з’ясовуються правоохоронними органами.