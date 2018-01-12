Внаслідок пожежі в одному з будинків Дніпра загинула жінка
19:58, 12 січня 145 Читать новость на русском
У Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці знайшли тіло жінки, яка, ймовірно, загинула від займання дивану.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
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У Дніпрі в п'ятницю, 12 січня, сталася пожежа у приватному будинку. Після її ліквідації, рятувальники знайшли тіло жінки 1961 року народження, яке направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі
Вогнем було пошкоджено диван та домашнє майно на площі 4 квадратних метра. Причини загоряння з’ясовуються правоохоронними органами.
Джерело: 24 Канал
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