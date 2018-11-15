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      Внаслідок спроби підпалу Андріївської церкви постраждав священик

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      Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: постраждав священик
      Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: постраждав священик / 24 Канал/Ілюстрація

      Вранці 15 листопада двоє невідомих намагались підпалити будівлю Андріївської церкви. Внаслідок нападу постраждав священнослужитель УПЦ КП.

      Приблизно о 7:20 четверга зловмисники кинули у церкву пляшки із запалювальною сумішшю.

      Читайте також: Хто та чому передає Андріївську церкву Вселенському патріархату

      Речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря повідомив, що "коктейлі" кидали у двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви.

      Будівля церкви пошкоджень не зазнала, проте постраждав комендант приміщення – священик Київського Патріархату. Нападники застосували проти нього силу і газовий балончик.

      Бачимо, що посіпаки Москви намагаються "прозорими натяками" лякати представників Вселенського Патріарха, якому Андріївська церква передається під представництво,
      – написав Євстратій Зоря.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.

      За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. 18 жовтня депутати Верховної Ради України проголосували за відповідне рішення.

      Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.

      Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.

      Україна передає Андріївську церкву у Користування Вселенському Патріархату: хроніка подій
      Теги: Новини України Релігія Новини Києва Кримінальні новини УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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