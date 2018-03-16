Внаслідок страшного випадку на курорті у Грузії постраждав щонайменше один українець

В результаті аварії підйомника, що сталася на одному із найвідоміших гірськолижних курортів Грузії Гудаурі, за офіційною інформацією, постраждали щонайменше 8 осіб, серед яких є іноземці: громадяни України та Росії, а також підданий Швеції.

Про це повідомляє ресурс "Грузія онлайн".

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Зазначається, що стан здоров'я двох потерпілих – найвищого ступеня тяжкості: у них діагностовано травми голови та відкриті переломи.

"Серед потерпілих – двоє громадян України, троє громадян Росії, один підданий Швеції та громадянин Грузії. Також постраждала одна вагітна жінка", – підкреслюють журналісти.

Водночас міністр економіки Грузії Дмітрій Кумішвілі зауважив, що одного із потерпілих, який є громадянином України, гелікоптером доправили до лікарні в Гудаурі, передає Rustavi 2.

За словами міністра охорони здоров'я Грузії Давида Сергієнка, в українця діагностовано відкритий перелом руки та йому вже надали першу медичну допомогу, а вагітна туристка зі Швеції скаржиться на болі в області спини, передає "Дзеркало тижня".

"Постраждали вісім туристів. Всім їм була надано медичну допомогу на місці. Травми – не надто серйозні, крім двох туристів з України та зі Швеції. Наразі в Гудаурі перебувають реанімобілі і, скоріш за все, цих двох туристів ми перевеземо в Тбілісі", – сповістив він.

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Компанія розвитку гірських курортів своєю чергою поширила інформацію, що найсерйозніші травми отримали 10 осіб.

"Згідно з попередньою інформацією, на гірськолижній трасі в Гудаурі канатна дорога зробила аварійну зупинку та почала рухатися у зворотному напрямку, в результаті чого, постраждали 10 осіб, які отримали травми середнього ступеня тяжкості. На місце негайно прибули співробітники лижного патруля, бригада "швидкої допомоги", які перевезуть потерпілих у амбулаторію Гудаурі та в разі потреби їхню госпіталізацію буде забезпечено за допомогою реанімобіля", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Грузії на відомому гірськолижному курорті Гудаурі вийшов із ладу підйомник, внаслідок чого людей, які на ньому перебували, розкидало у різні боки.