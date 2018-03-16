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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Внаслідок страшного випадку на курорті у Грузії постраждав щонайменше один українець

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У результаті аварії підйомника у Гудаурі постраждали громадяни чотирьох країн
У результаті аварії підйомника у Гудаурі постраждали громадяни чотирьох країн / Соцмережі

В результаті аварії підйомника, що сталася на одному із найвідоміших гірськолижних курортів Грузії Гудаурі, за офіційною інформацією, постраждали щонайменше 8 осіб, серед яких є іноземці: громадяни України та Росії, а також підданий Швеції.

Про це повідомляє ресурс "Грузія онлайн".

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Зазначається, що стан здоров'я двох потерпілих – найвищого ступеня тяжкості: у них діагностовано травми голови та відкриті переломи.

"Серед потерпілих – двоє громадян України, троє громадян Росії, один підданий Швеції та громадянин Грузії. Також постраждала одна вагітна жінка", – підкреслюють журналісти.

Водночас міністр економіки Грузії Дмітрій Кумішвілі зауважив, що одного із потерпілих, який є громадянином України, гелікоптером доправили до лікарні в Гудаурі, передає Rustavi 2.

За словами міністра охорони здоров'я Грузії Давида Сергієнка, в українця діагностовано відкритий перелом руки та йому вже надали першу медичну допомогу, а вагітна туристка зі Швеції скаржиться на болі в області спини, передає "Дзеркало тижня".

"Постраждали вісім туристів. Всім їм була надано медичну допомогу на місці. Травми – не надто серйозні, крім двох туристів з України та зі Швеції. Наразі в Гудаурі перебувають реанімобілі і, скоріш за все, цих двох туристів ми перевеземо в Тбілісі", – сповістив він.

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Компанія розвитку гірських курортів своєю чергою поширила інформацію, що найсерйозніші травми отримали 10 осіб.

"Згідно з попередньою інформацією, на гірськолижній трасі в Гудаурі канатна дорога зробила аварійну зупинку та почала рухатися у зворотному напрямку, в результаті чого, постраждали 10 осіб, які отримали травми середнього ступеня тяжкості. На місце негайно прибули співробітники лижного патруля, бригада "швидкої допомоги", які перевезуть потерпілих у амбулаторію Гудаурі та в разі потреби їхню госпіталізацію буде забезпечено за допомогою реанімобіля", – мовиться у повідомленні.

Компания развития горных курортов распространяет официальную информацию в связи с выходом из строя канатной дороги в Гудаури. «Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего, пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести. На место немедленно прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезут пострадавших в амбулаторию Гудаури и в случае необходимости их госпитализация будет обеспечена при помощи реанимобиля. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ შეგახსენებთ, რომ გუდაურის საბაგიროზე მომხდარი შემთხვევის შედეგად ჯამში, დაშავებულია უკრაინის 4 მოქალაქე, შვედეთის - 1, რუსეთის - 2 და საქართველოს - 1 მოქალაქე. გუდაურში მომხდარი შემთხვევის შედეგად დაშავებული უკრაინისა და შვედეთის მოქალაქეები ვერტმფრენით თბილისში გადმოჰყავთ. როგორც "ინტერპრესნიუსს" ჯანდაცვის სამინისტროში განუცხადეს, ორივე მათგანს ღუდუშაურის კლინიკაში მოათავსებენ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ video: @katyavidyta #гудаури #gudauri #გუდაური #georgia #грузия #tbilisi #тбилиси #batumi #батуми #batum #грузия #georgia #tbilisi #тбилиси #kazbegi #kakheti #fgudauri #ananuri #mtskheta #mestia #svaneti #сванети #кахети #мцхета #гудаури #казбеги #чай #abanotubani #sea #flowers #mestia #svaneti #местия #сванети

Допис, поширений Georgia საქართველო Грузия (@georgia_blog)

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Грузії на відомому гірськолижному курорті Гудаурі вийшов із ладу підйомник, внаслідок чого людей, які на ньому перебували, розкидало у різні боки.

Теги: Новини України Новини Грузії Здоров'я Надзвичайні ситуації відпочинок Подорожі
Джерело: 24 Канал
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