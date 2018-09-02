Внаслідок теракту у Сомалі загинуло шестеро людей

Вибухнув автомобіль біля урядової будівлі у столиці Сомалі Могадішо. Авто підірвав терорист-смертник.

Про це повідомила служба BBC.

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Вибух стався у неділю, 2 вересня. Внаслідок атаки терориста-смертника обвалилася школа неподалік урядової будівлі, на яку була спрямована атака.

Зазначається, що внаслідок вибуху загинуло шестеро людей, серед яких троє військових. Також поранень зазнали 15 людей, серед яких шестеро дітей.

Щонайменше шестеро людей загинуло, коли автомобіль з вибухівкою в'їхав в будівлю місцевого уряду у центрі Могадішо в неділю. В результаті атаки була пошкоджена сама будівля та школа, яка розташовувалася поруч,

– йдеться у повідомленні.

Відповідальність за терористичний акт взяло на себе угруповання "Аль-Шабааб".

Reports from the Somali capital, Mogadishu say that a vehicle laden with explosives was detonated at the administrative headquarters of Howlwadag district, killing three people and injuring many others. pic.twitter.com/bGgdIceuwD — Farhan Jimale (@farhanjimale) 2 вересня 2018 р.