Внаслідок землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали не менше 10 осіб

В результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомив телеканал NHK.

Читайте також: Грецію сколихнув 5-бальний землетрус

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.

Зазначається, що потужний землетрус став причиною зсувів ґрунту та руйнування будівель у кількох районах острова.

Стихія призвела до масового відключення електрики по всьому острову.

Після землетрусу сталося щонайменше 22 повторних поштовхи. Магнітуда найсильнішого з них склала 5,4.

Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo — MctArticle (@mctarticles) 5 вересня 2018 р.

Сейсмологи попереджають про можливість збереження сейсмічної активності в районі землетрусу і ризик нових сильних землетрусів протягом тижня.