Внаслідок землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали не менше 10 осіб
В результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.
Про це повідомив телеканал NHK.
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Раніше 24 Канал повідомляв про те, що у середу, 5 вересня, в Японії на острові Хоккайдо стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала.
Зазначається, що потужний землетрус став причиною зсувів ґрунту та руйнування будівель у кількох районах острова.
Стихія призвела до масового відключення електрики по всьому острову.
Після землетрусу сталося щонайменше 22 повторних поштовхи. Магнітуда найсильнішого з них склала 5,4.
Сейсмологи попереджають про можливість збереження сейсмічної активності в районі землетрусу і ризик нових сильних землетрусів протягом тижня.