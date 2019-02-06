Внесення до Конституції змін щодо НАТО і ЄС без референдуму – це узурпація влади, – Новинський

Народний депутат України, голова фракції опозиційного блоку Вадим Новинський заявив, що зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО в обхід всеукраїнського референдуму – це пряма узурпація влади президентом Порошенком.

За його словами, президент навмисно обходить конституційні вимоги підтверджувати всенародним волевиявленням зміни в Конституції про зовнішньополітичний курс, вносячи їх у преамбулу. Лідер опозиції нагадав, що в історичний момент прийняття Конституції – 28 червень 1996 року – ні європейської, ні євроатлантичної інтеграції серед передумов її прийняття не було, тому не в преамбулу, а в 18-ту статтю першого розділу Конституції, яка визначає зовнішньополітичний курс держави, слід вносити ці зміни.



"Влада в Україні належить не президентові, не коаліції, а українському народу. Тому виключно народ має право змінювати зовнішньополітичний курс держави. Президент Порошенко пропонує змінити основи конституційного ладу, підтвердженого всеукраїнським референдумом 1991 року як актом установчої влади народу, без нового референдуму. Навіть більше того: коаліційна влада настільки боїться свого народ, що навмисно не приймає законів про всеукраїнський і місцевий референдуми. Питання вступу в ЄС і НАТО – це предмет конфлікту, а не згода у суспільстві. Лише трохи більше 40% українців підтримують курс на вступ в НАТО і ЄС, і майже стільки ж – проти. Однак ні перспектив вступу в ЄС, ні в НАТО в України в найближчі десятиліття не з'явиться, це виключно популізм президента, що йде, який всіма правдами і неправдами чіпляється за владу", – заявив Вадим Новинський.



Він додав, що "Опозиційний блок" не голосуватиме за ці зміни в Конституцію, тому що такі важливі рішення повинні приймати всі громадяни України, включаючи жителів Донбасу і Криму. А поспішне прийняття це порожній і популістські зміни поставлять під загрозою припинення війни і відновлення територіальної цілісності країни.