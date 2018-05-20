09:34
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вночі у Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

92 Читать новость на русском
У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій
У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій / Информатор

Вибух невстановленого предмету стався біля кафе "Алладін" по вулиці Гулі Корольової Індустріального району, що у місті Дніпро. Інцидент стався 20 травня після опівночі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС

Читайте також: У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном

По прибуттю до місця події рятувальниками встановлено, що будівля кафе одноповерхова, окремо розташована. Уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджено вікна, двері та фасад будівлі на площі 10кв.м.,
– повідомляють рятувальники.

Загиблих та постраждалих немає.

 

Теги: Новини України ДСНС Вибух Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 554
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 438
Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
19 травня, 21:00 Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
Христина Бердинських 889
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 1936
Чи окупиться Кримський міст Росії?
19 травня, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 2021
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук