Вночі у Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій
Вибух невстановленого предмету стався біля кафе "Алладін" по вулиці Гулі Корольової Індустріального району, що у місті Дніпро. Інцидент стався 20 травня після опівночі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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По прибуттю до місця події рятувальниками встановлено, що будівля кафе одноповерхова, окремо розташована. Уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджено вікна, двері та фасад будівлі на площі 10кв.м.,
– повідомляють рятувальники.
Загиблих та постраждалих немає.
Джерело: 24 Канал
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