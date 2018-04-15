Вночі у Києві біля "Київенерго" пролунав вибух
Вночі 15 квітня у Святошинському районі Києва пролунав вибух біля будівлі "Київенерго".
Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції Києва .
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"Об 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі "Київенерго", – йдеться у повідомленні поліції.
Поліція зазначає, що внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад.
За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату. Поліція встановлює всі обставини вибуху та розшукує причетних до нього осіб.
Джерело: 24 Канал
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