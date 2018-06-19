Внучка королеви Єлизавети II Зара Філліпс вдруге стала мамою

Британське подружжя Зари Філліпс і її чоловіка Майка Тіндалла вдруге стали батьками. Внучка Її Величності народила доньку 18 червня в одній з лікарень Англії.

Якщо про народження правнуків королеви (до прикладу, дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон) повідомляють майже одразу після пологів, то про народження дівчинки 37-річної Зари Філліпс стало відомо лише сьогодні.

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Згідно з офіційною заявою Букінгемського палацу, жінка народила доньку в госпіталі Страуд в Глостерширі, південно-західна Англія. Вага дівчинки складає трішки більше ніж чотири кілограми. Її ім'я буде повідомлено пізніше. Вона стала другою дитиною Зари та Майка, четвертою онукою принцеси Анни і сьомою правнучкою королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького Філіпа.



Зара Філліпс і її чоловік Майк Тіндалл на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

Варто зазначити, що Зара і Майк вперше стали батьками в січні 2014 року, – тоді у них народилася дочка Мія Грейс. У 2016 році подружжя вдруге оголосило про очікування дитини, але, на жаль, представник королівської сім'ї згодом оголосив трагічні новини – пара втратила дитину. У січні цього року Букінгемський палац поділився щасливою звісткою, що Зара Філліпс і Майк Тіндалл знову очікують на народження другої дитини.

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Майк Тіндалл з донькою Мією Грейс

Щасливе подружжя Зари і Майка познайомилося ще 15 років назад, коли принц Гаррі представив їх одне одному на Кубку світу з регбі в Австралії, де раніше Майк був капітаном збірної Англії. Через вісім років відносин у 2011 Зара і Майк зіграли весілля.

Зара Анна Елізабет Філліпс є найстаршою онукою британської королеви Єлизавети II та герцога Единбурзького Філіпа, та другою дитиною принцеси Анни та капітана Марка Філліпса після брата Пітера.