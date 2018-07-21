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Внучка Софії Ротару показала відпочинок у Сен-Тропе: чарівні фото

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Соня Євдокименко
Соня Євдокименко / Фото з Іnstagram

Внучка відомої співачки Софії Ротару Соня Євдокименко насолоджується відпочинком на літніх канікулах. Дівчина, яка навчається у Лондоні, відправилася на сонячне французьке узбережжя у Сен-Тропе.

17-річна Соня виклала у Instagram мальовничі кадри з морської подорожі.

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Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

Дівчина показала свої сніданки, а також опублікувала кілька знімків у вишуканих сукнях від української дизайнерки Лілї Пустовіт, яка є хресною мамою Євдокименко.

 

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

 

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

 

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

 

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

 

Допис, поширений SOFIA (@sofialookbook)

 

Теги: Новини України LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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