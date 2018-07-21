Внучка Софії Ротару показала відпочинок у Сен-Тропе: чарівні фото
Внучка відомої співачки Софії Ротару Соня Євдокименко насолоджується відпочинком на літніх канікулах. Дівчина, яка навчається у Лондоні, відправилася на сонячне французьке узбережжя у Сен-Тропе.
17-річна Соня виклала у Instagram мальовничі кадри з морської подорожі.
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Дівчина показала свої сніданки, а також опублікувала кілька знімків у вишуканих сукнях від української дизайнерки Лілї Пустовіт, яка є хресною мамою Євдокименко.
Джерело: 24 Канал
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