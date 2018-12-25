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      "Внутрішні органи гризунів і зразки крові": у РФ заявили про викриття лабораторії США в Криму

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      У РФ заявляють, що США хотіли створити лабораторію в Криму
      У РФ заявляють, що США хотіли створити лабораторію в Криму / Ілюстративне фото

      У Росспоживнагляді стверджують, що в Україні є біологічні лабораторії США. Таку ж нібито мали намір створити в Сімферополі, однак, кажуть там, ці наміри вдалося викрити після окупації півострова.

      Про це заявила голова Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Анна Попова. пише ТАСС.

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      Вона стверджує, що наразі Україні діють 11 лабораторій США, модернізовані на кошти Пентагону. На її переконання, планувалося будівництво такої лабораторії і в окупованому Росією Сімферополі.

      У 2014 році після возз'єднання Криму з Росією (окупації півострова – 24 Канал) і формування (санітарно-епідеміологічної – 24 Канал) служби на півострові на території колишньої радянської протичумної станції ми знайшли підготовлені до відправки 104 пули ектопаразитів, 46 зразків внутрішніх органів гризунів і 105 зразків сироваток крові людей, – переконує Попова.

      Попова заявляє, що ця "протичумна станція" стала пунктом збору матеріалу і відправки його по грантам в Європу.

      За словами головного санітарного лікаря, на цій станції зберігалися документи, які підтверджують, що в Сімферополі планувалося відкрити аналогічну центру Лугара лабораторію. У Росії переконанф, що "це створило б додаткові, дуже високі біологічні ризики у всьому регіоні".

      До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова намагалась посіяти серед росіян паніку через ще одну вигадану причину. Вона заявила, що нібито не можна виключати переходу України до повномасштабних дій найближчими днями.

      Про який центр Лугара говорять у Росії?Дослідницький центр Лугара відкрили неподалік від Тбіліського міжнародного аеропорту в селищі Олексіївка в 2011 році. У Росії стверджують - за американською урядовою програмою. 11 вересня на прес-конференції в Москві екс-міністр держбезпеки Грузії Ігор Гіоргадзе заявив, нібито має в своєму розпорядженні документами, що підтверджують проведення в центрі небезпечних експериментів. Він закликав президента США Дональда Трампа розслідувати діяльність лабораторії. У Росії переконані, що військові і приватні підрядники США могли ставити там секретні експерименти над людьми.

      Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Російська пропаганда Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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