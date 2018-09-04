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Внутрішні перельоти: чи пересядуть українці на літаки

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Українці ж все активніше відкривають для себе Європу. А от дістатися з півдня на північ власної країни чи з заходу на схід літаками – не можуть. Внутрішніх рейсів зовсім мало, квитки дорогі, а аеропорти – в більшості своїй занедбані чи законсервовані.

Втім, помалу нові рейси таки запускають. А міністр інфраструктури Володимир Омелян обіцяє за років десять півсотні внутрішніх аеропортів.

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Зараз по злітній смузі в аеропорту Ужгороду їздять хіба що велосипеди. Нині він не працює взагалі. Бо не має навігаційного обладнання і Європейської сертифікації.

Щоб Ужгородський аеропорт запрацював вже цього року, за справу взялось Міністерство інфраструктури. Там попередили: якщо аеропорт і далі простоюватиме, його заберуть в державну власність. І Ужгород – не єдине летовище, яке мріють запустити.

Я думаю, що по внутрішніх перевезеннях ми будемо мати абсолютно іншу картинку, і протягом трьох найближчих років ми будем мати нормальний доступний варіант конкурентного транспорту з залізницею чи автобусними перевезеннями,
– сказав Омелян.

Поки такі плани видаються надто сміливими. Адже долетіти з Києва в Дніпро коштує стільки ж, скільки в Рим. Якщо європейські компанії 30 євро переліт, то наші 100, навіть до Києва. Різниця суттєва. Літати зараз можна з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська, Львова та Чернівців.

"В нас немає достатньо потужних кампаній, щоб виконували внутрішні маршрути", – заявив перший заступник гендиректора аеропорту "Жуляни" Валерій Поліщук.

Аеропорт
Аеропорт "Жуляни"

В минулому році внутрішніми рейсами скористались менше 1 мільйона українців. Це небагато. Для порівняння літаками загалом лише за першу половину року злітали майже 9 мільйонів українців. Тобто переважна більшість – за кордон. Але і перельоти по Україні за рік виросли на 20%.

У Міністерстві будують плани до 2030 року відбудувати в країні 50 летовищ. І запустити між ними українські літаки.

Потенціал у вітчизняного ринку перевезень є. Приміром, аеропортом Львова з початку року скористалися більше мільйона людей. З них 140 тисяч літали всередині країни. З'єднати Україну літаками мало б стати національним проектом, вважає мер Львова Андрій Садовий. Він пропонує створити українського лоу-кост перевізника.

Одеса і Львів – туристичні міста. Ці два міста не мають з собою з’єднання авіаційним сполученням. Це недопустимо у цивілізованому світі, тому я презентував ідею, яка передбачає запуск потужної української авіакомпанії, яка мала би об’єднати всі українські міста,
– прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Такий великий проект дозволив би знизити ціну на авіаквитки, відновити роботу усіх аеропортів і дати поштовх бізнесу і внутрішньому туризму. Якщо тільки на нього знайдеться інвестор чи державне фінансування. Адже мова про мільярди гривень витрат.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України авіація Володимир Омелян Транспорт Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 канал
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