12:17
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Внутрішня безпека Шкурата вимагала з кожної митниці по 50-100 тисяч доларів щомісяця, – Порхун

      211 Читать новость на русском
      Митниця
      Митниця / 5.ua

      Управління внутрішньої безпеки ДФС, яке очолює Ігор Шкурат, виходило на керівників регіональних митниць західних областей із вимогою сплачувати щомісячну данину у розмірі 50-100 тисяч доларів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник в.о. голови ДФС Олександр Порхун.

      За його словами, в останні тижні від співробітників митниць надійшли численні повідомлення про спроби керівництва ВБ ДФС збирати щомісячні платежі із начальників митниць за невтручання в їхню роботу. Суми данини вираховувалися з кількості автобусів та вантажівок, які проходили через митниці. Державна фіскальна служба в найближчий час надасть правоохоронним органам інформацію щодо дій керівництва внутрішньої безпеки ДФС.

      "Такі "пропозиції" отримали керівники Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць. При цьому Закарпатська та Львівська митниці мали здавати по 100 тисяч доларів щомісячно, а Чернівецька – 50 тисяч", – написав Олександр Порхун.

      Він зазначив, що керівники митниць відмовилися працювати під "дахом" внутрішньої безпеки і повідомили про це центральний апарат ДФС. Натомість у головному управлінні ВБ почали переслідувати митників, які не погодились на "пропозицію" підрозділу Шкурата.

      "У відповідь ВБ вирішила шантажувати митників, які відмовились працювати "під дахом". Наприклад, на Закарпатській митниці була проведена тематична перевірка ВБ ДФС. Повністю безрезультатно. Після цього в кабінеті одного з керівників місцевої ДФС знайшли апаратуру для прослуховування. Усі факти вказують на те, що вона була незаконно встановлена співробітниками ВБ", – заявив Порхун.

      Він додав, що спроба збирати данину з митниць – це лише один із епізодів діяльності керівництва ВБ ДФС, яке із червня 2017 року очолює Ігор Шкурат. Так, управління свідомо не розслідувало контрабандну схему поштових операторів, за якою могли стояти "добрі знайомі" Шкурата у Службі безпеки України.

      "Таких випадків чимало. Керівництво ДФС намагається зібрати їх та передати в правоохоронні органи. Тому і спостерігаємо поведінку начальника ВБ у стилі "загнаного в кут щура". Як варіант власного порятунку він вигадав абсурдну ідею відокремити ВБ від ДФС і підпорядкувати управління Мінфіну. Створити фактично ще один, "власний" правоохоронний орган", – заявив Порхун.

      Як повідомлялося, у грудні 2018 року уряд реформував Державну фіскальну службу, створивши Державну митну службу (ДМС) та Державну податкову службу (ДПС). Наприкінці травня 2019 року Міністерство фінансів затвердило нову структуру головного апарату ДПС, за якою питаннями внутрішньої безпеки займатимуться антикорупційний та департамент кадрового забезпечення. Саме ж ГУ ВБ ДФС буде ліквідоване.

      blog_ava
      Головні новини 6 червня: скандал довкола тиші на Донбасі, вирок вбивцям Гандзюк
      сьогодні
      3221
      Теги: Новини політики Державна фіскальна служба Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      сьогодні , 09:30 Інвестиційний схематоз на титановому заводі: Фірташ безкарно грабує Україну навіть у вигнанні
      Тетяна Мартинюк 898
      Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      сьогодні , 08:40 Торгівля з ОРДЛО та заборона на вогонь – перший етап поразки України
      Олексій Чибісов 1165
      Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      сьогодні , 00:59 Рада схвалила процедуру імпічменту: які повноваження мають Тимчасові слідчі комісії
      Анна Калюжна 745
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 червня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 2702
      Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      6 червня , 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      1712
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук