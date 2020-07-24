На Одещині якість морської води на узбережжі Чорного моря за санітарно-мікробіологічними показниками поліпшилася. Лише на трьох пляжах області вона не відповідає нормативним вимогам.

Якість води біля узбережжя Одещини: що відомо

Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. Він повідомив, що фахівці обласного лабораторного центру МОЗ України провели лабораторні дослідження. Зокрема, взяли 93 проби морської води у визначених контрольних точках Одещини, зокрема біля 22 пляжів Одеси, передає Укрінформ.

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Отже, за результатами досліджень, морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам біля трьох пляжів:

16-ї станція Великого Фонтану в Одесі;

в рекреаційних зонах поряд із селами Курортне та Балабанівка Білгород-Дністровського району.

За словами Гончарова, досліджено також морську воду в контрольних точках на санітарно-хімічні показники. Усі проби відповідають гігієнічним вимогам.

Крім того, головний санлікар Одещини підкреслив, що направив листи трьом керівникам органів місцевого самоврядування та облуправління Держпродспоживслужби. Аби ті надежним чином зреагували.

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Що цьому передувало

Станом на 21 липня, морська вода не відповідала санітарним нормам на 9 пляжах Одеси. Тому тут за заборонили купатися. Така заборона мала діяти до особливого розпорядження.

Мовиться про такі пляжі:

"Лузанівка";

"Молода Гвардія";

"Ланжерон";

"Відрада";

"Дельфін";

"Аркадія"

10 станція Великого Фонтану;

13 станція Великого Фонтану;

16 станція Великого Фонтану.

Крім того, на початку липня Міністерство охорони здоров'я рекомендувало закрити деякі пляжі в Україні, зокрема в Одесі. Тут рекомендували встановити щити про заборону купання. Причиною стали відхилення показників якості води.

Про причини забруднення морської води на Одещині не повідомляли. Однак, цілком імовірно, що на ситуацію вплинули дощі, які прокотилися нещодавно регіоном і танкер Delfi, який досі не можуть підняти з мілини біля Одеси.