Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
Людина може прожити без їжі більше тижня, але без поповнення водного балансу організму ми не витримаємо навіть кількох днів. Різноманітні безалкогольні напої – це джерело такої потрібної нашому організму воду.
Але напої – це не лише вода, це ще і їжа. Величезне розмаїття напоїв, способів їх приготування, десятки і сотні інгредієнтів, які при цьому використовуються, змушують нас відповідально ставитися до того, що ми п’ємо, а також свідомо планувати споживання напоїв як частини нашої дієти – з урахуванням калорійності, мінералізації, норм гідратації і тому подібне.
Тест дасть Вам відповідь чи добре ви орієнтуєтеся у тому що п’єте.
Джерело: 24 Канал
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