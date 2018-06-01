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Вода і не тільки: що ви знаєте про напої

138 Читать новость на русском
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої

Людина може прожити без їжі більше тижня, але без поповнення водного балансу організму ми не витримаємо навіть кількох днів. Різноманітні безалкогольні напої – це джерело такої потрібної нашому організму воду.

Але напої – це не лише вода, це ще і їжа. Величезне розмаїття напоїв, способів їх приготування, десятки і сотні інгредієнтів, які при цьому використовуються, змушують нас відповідально ставитися до того, що ми п’ємо, а також свідомо планувати споживання напоїв як частини нашої дієти – з урахуванням калорійності, мінералізації, норм гідратації і тому подібне.

Тест дасть Вам відповідь чи добре ви орієнтуєтеся у тому що п’єте.

 

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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