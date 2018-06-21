Вода на вулицях доходила рівня плечей: негода на півдні США затопила дороги, машини та будинки

Сильні зливи розпочалися в середу, 20 червня, внаслідок потужного циклону з узбережжя Мексиканської затоки. Повінь затопила місто Техас, що на півдні США, наразі подібна ситуація загрожує ще принаймні п'яти американським штатам.

Про це повідомило інформаційне агенство Reuters.

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Мешканці Техасу були вимушені пробиратися через воду, яка досягала майже рівня плечей, до кордону міста Веслако, де вода продовжує підніматися.

У Twitter люди коментують негоду. "Це моя вулиця в Веслако. Хтось хочеш піти купатися зі мною?", – зазначила у соцмережі жителька міста Веслако.

"У моєму будинку вода досягає до щиколотки", – твітував мешканець Веслако на ім'я Сем, показуючи відео про паводкові води на його кухні та інших приміщеннях.

Надзвичайні служби провели кілька робіт у міських водосховищ міста, а поліція закрила дороги.

Будьте готові до підйому води на дорогах води зі струмків або навіть воді, що тече з сільськогосподарських полів,

– зазначили в консультативній роботі NWS в Де-Мойні, штат Айова.

Влада закрила дороги з середи в кількох міста вздовж річок Де-Муан і Міссісіпі на Середньому Заході, де протягом останніх декількох днів випадали інтенсивні дощі.

Незважаючи на те, що південні та центральні території США постраждали від великої кількості води, дощі в західних Сполучених Штатах допомогли сповільнити зростання лісових пожеж, як повідомила Національна лісова служба.