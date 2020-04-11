Вода по 40 гривень, наддороге харчування та собачий холод: деталі обсервації в "Україні"
Українців, які прибули напередодні спецрейсом із ОАЕ, на обсервацію поселили в санаторії "Україна", що розміщується у містечку Ворзель на Київщині. Самі ж туристи скаржаться на умови перебування тут, зокрема на вартість харчування та жахливі умови проживання. Мають вони перебувати на обсервації упродовж 14 днів.
Обсервація в санаторії "Україна" у Ворзелі: що відомо
Журналіст Андрій Павловський у телеграмі пише, що тут українців охороняють правоохоронці. Але не так посилено, як це було готелях "Козацький" і "Пуща конгрес" (тут поселили туристів із Балі – 24 канал).
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За його словами, вартість послуг залишається на рівні собівартості для новоприбулих. Так, одномісний номер коштує 850 гривень за добу, двомісний – 750 гривень із людини.
Водночас участь у програмі обсервації дає можливість не зупиняти роботу лікарні, платити підвищену зарплату персоналу та утримувати інфраструктуру. Сьогодні здравниця є заповненою на 50%, а до 15 травня планують завантажити на всі 100%,
– каже журналіст.
Павловський додає, що персонал інструктували та всім видали необхідні засоби захисту.
Який вигляд має санаторій "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)
Пів літра води – 40 гривень
Одна з українок, яку тут поселили, розповіла, що в санаторії – собачий холод.
Я страшенно змерзла в ноги та боюся, що за таких умов ми захворіємо швидше, аніж, якби ми були носіями,
– скаржиться жінка.
За її словами, людей не годують, не пускають на вулицю та кажуть сидіти у своїх кімнатах. Селили всіх упродовж ночі, а когось і до 4 години ранку.
Також вона розповіла, що:
- проживання в санаторії коштує 214 гривень із людини за добу,
- харчування – 160 доларів (понад 4,3 тисячі гривень) за два тижні;
- їжу та речі передавати будь-ким забороняють;
- тестів їм поки не робили;
- за всім стежать правоохоронці та вони оточили територію.
Жінка додає, що харчування – жахливої якості. Крім того, води взагалі немає – лише "Моршинська" у склі, яка коштує 40 гривень за півлітрову пляшку. А якщо хтось хоче бути в номері сам, то треба платити, як за двох.
Крім того, що вона розповіла, що людей довго тримали в автобусах. Тому побоюється, якщо у когось і був коронавірус, то саме там він розповсюдитися. Зокрема, одній жінці вже стало погано та їй викликали "швидку".
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Відеокоментар туристки із ОАЕ щодо умов проживання в "Україні"
За все треба платити
Павловський оприлюднив відео ще одного туриста, який показав чеки щодо поселення в санаторії.
Відповідно до них:
- проживання коштує 2996 гривень (мовиться за весь час).
- 4850 гривень – за триразове харчування (також він показав меню),
- 140 гривень – за дорогу з аеропорту.
Чоловік проживає у двомісному номері, але чомусь йому поставили три ліжка. Він припускає, що ще когось можуть підселити.
Меню санаторію "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)
Чому таке дороге харчування
Інша жінка каже, що під час поселення в санаторій спілкувалася зі співробітницями харчблоку – представницями кейтерінгової компанії, як вони себе називають, Fiji Restaurant Group. Ті їм назвали ціну 300 гривень за день.
За її словами, такі гроші треба заплатити, оскільки о меню входять такі позиції, як стейки зі свинини, люля-кебаб із телятини тощо.
Я сказала нам такі страви дорогі не є потрібними. По 300 гривень у день ми – не готові платити. Також запитала запитала їх, є ж якісь волонтерські організації, які надають більш дешеві продукти. На це вони мені відповіли, що вони – не їдальня, а ресторанна компанія. І, оскільки зараз їхній бізнес зазнає втрат, таким чином вони заробляють гроші,
– додає туристка.
На завершення вона попросила всіх на звернути увагу, що це можна було організувати більш по-людськи та за нижчими цінами.
"Будь ласка, наступного разу, як прилетять люди, дайте їм можливість харчуватися якимось рисом і кашами, а не платити по 300 гривень у день", – підсумувала українка.
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Харчування в "Україні" у Ворзелі: коментар української туристки з ОАЕ
Допомога поселеним українцям
У Ворзельській сільраді, зі свого боку, розповіли, що вони спільно з Бучанською ОТГ та деякими меценатами закупили все необхідне для українців, перебувають на обсервації в Україні. Мовиться, зокрема, й про засоби гігієни:
- 180 наборів шампунів,
- 200 літрів антисептику,
- 1 тисяча бахіл,
- 348 пляшок води.
Крім того, у сільраді розповіли, що перед заїздом провели дезінфекцію приміщень. Вирішили й питання з теплом.
Допомога поселеним в "Україні" туристам із ОАЕ
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