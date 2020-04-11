21:26
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вода по 40 гривень, наддороге харчування та собачий холод: деталі обсервації в "Україні"

      - Читать новость на русском
      Українців із ОАЕ посели в "Україні" у Ворзелі: деталі скандалу / Pavlovsky NEWS

      Українців, які прибули напередодні спецрейсом із ОАЕ, на обсервацію поселили в санаторії "Україна", що розміщується у містечку Ворзель на Київщині. Самі ж туристи скаржаться на умови перебування тут, зокрема на вартість харчування та жахливі умови проживання. Мають вони перебувати на обсервації упродовж 14 днів.

      Обсервація в санаторії "Україна" у Ворзелі: що відомо

      Журналіст Андрій Павловський у телеграмі пише, що тут українців охороняють правоохоронці. Але не так посилено, як це було готелях "Козацький" і "Пуща конгрес" (тут поселили туристів із Балі – 24 канал).

      До теми До України з ОАЕ повернулася понад сотня українців

      За його словами, вартість послуг залишається на рівні собівартості для новоприбулих. Так, одномісний номер коштує 850 гривень за добу, двомісний – 750 гривень із людини.

      Водночас участь у програмі обсервації дає можливість не зупиняти роботу лікарні, платити підвищену зарплату персоналу та утримувати інфраструктуру. Сьогодні здравниця є заповненою на 50%, а до 15 травня планують завантажити на всі 100%, 
      – каже журналіст.

      Павловський додає, що персонал інструктували та всім видали необхідні засоби захисту.

      Який вигляд має санаторій "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)

      Пів літра води – 40 гривень

      Одна з українок, яку тут поселили, розповіла, що в санаторії – собачий холод.

      Я страшенно змерзла в ноги та боюся, що за таких умов ми захворіємо швидше, аніж, якби ми були носіями,
      – скаржиться жінка.

      За її словами, людей не годують, не пускають на вулицю та кажуть сидіти у своїх кімнатах. Селили всіх упродовж ночі, а когось і до 4 години ранку.

      Також вона розповіла, що:

      • проживання в санаторії коштує 214 гривень із людини за добу,
      • харчування – 160 доларів (понад 4,3 тисячі гривень) за два тижні;
      • їжу та речі передавати будь-ким забороняють;
      • тестів їм поки не робили;
      • за всім стежать правоохоронці та вони оточили територію.

      Жінка додає, що харчування – жахливої якості. Крім того, води взагалі немає – лише "Моршинська" у склі, яка коштує 40 гривень за півлітрову пляшку. А якщо хтось хоче бути в номері сам, то треба платити, як за двох.

      Крім того, що вона розповіла, що людей довго тримали в автобусах. Тому побоюється, якщо у когось і був коронавірус, то саме там він розповсюдитися. Зокрема, одній жінці вже стало погано та їй викликали "швидку".

      Радимо ознайомитися Новини про коронавірус 11 квітня: перші випадки на Миколаївщині, антирекорд жертв у США

      Відеокоментар туристки із ОАЕ щодо умов проживання в "Україні"

      За все треба платити

      Павловський оприлюднив відео ще одного туриста, який показав чеки щодо поселення в санаторії.

      Відповідно до них:

      • проживання коштує 2996 гривень (мовиться за весь час).
      • 4850 гривень – за триразове харчування (також він показав меню),
      • 140 гривень – за дорогу з аеропорту.

      Чоловік проживає у двомісному номері, але чомусь йому поставили три ліжка. Він припускає, що ще когось можуть підселити.

      Меню санаторію "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)

      Чому таке дороге харчування

      Інша жінка каже, що під час поселення в санаторій спілкувалася зі співробітницями харчблоку – представницями кейтерінгової компанії, як вони себе називають, Fiji Restaurant Group. Ті їм назвали ціну 300 гривень за день.

      За її словами, такі гроші треба заплатити, оскільки о меню входять такі позиції, як стейки зі свинини, люля-кебаб із телятини тощо.

      Я сказала нам такі страви дорогі не є потрібними. По 300 гривень у день ми – не готові платити. Також запитала запитала їх, є ж якісь волонтерські організації, які надають більш дешеві продукти. На це вони мені відповіли, що вони – не їдальня, а ресторанна компанія. І, оскільки зараз їхній бізнес зазнає втрат, таким чином вони заробляють гроші,
      – додає туристка.

      На завершення вона попросила всіх на звернути увагу, що це можна було організувати більш по-людськи та за нижчими цінами.

      "Будь ласка, наступного разу, як прилетять люди, дайте їм можливість харчуватися якимось рисом і кашами, а не платити по 300 гривень у день", – підсумувала українка.

      Ще один скандал Українські туристи застрягли в Непалі та просять про допомогу: готові вилетіти за власні гроші

      Харчування в "Україні" у Ворзелі: коментар української туристки з ОАЕ 

      Допомога поселеним українцям

      У Ворзельській сільраді, зі свого боку, розповіли, що вони спільно з Бучанською ОТГ та деякими меценатами закупили все необхідне для українців, перебувають на обсервації в Україні. Мовиться, зокрема, й про засоби гігієни:

      • 180 наборів шампунів,
      • 200 літрів антисептику,
      • 1 тисяча бахіл,
      • 348 пляшок води.

      Крім того, у сільраді розповіли, що перед заїздом провели дезінфекцію приміщень. Вирішили й питання з теплом.


      Допомога поселеним в "Україні" туристам із ОАЕ 

      Зверніть увагу Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: за даними МЗС, відомо про шосту смерть


      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Евакуація українців Скандал Новини Києва ОАЕ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:04 На кордоні з Угорщиною утворилися черги: українці їдуть додому на Великдень – фото, відео
      Новини України 14261
      сьогодні , 18:13 Найбільший український літак доставить з Китаю у Польщу 400 тонн медзасобів
      Новини України 2688
      сьогодні , 18:07 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
      Ґаджети 43723
      сьогодні , 15:05 "Король контрабанди" Закарпаття загинув у ДТП, – ЗМІ: фото
      Новини України 6621
      сьогодні , 15:23 Як освятити лозу та пасхальні кошики вдома: поради УГКЦ
      Новини України 4041
      сьогодні , 15:39 Коронавірус в Росії: зафіксували новий антирекорд
      Лікування 201965
      сьогодні , 16:57 Коронавірус на Миколаївщині: збори релігійної громади могли стати причиною спалаху
      Новини України 3758
      сьогодні , 20:45 Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу кількість померлих та заражених зросла
      Лікування 21879
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Що руйнує плани на майбутнє?
      Наталія Кадя
      сьогодні , 16:00 Громадська активність головного мозку: хто може ховатися за словом "активіст"
      Стельмах Сергій