Вода по 40 гривень, наддороге харчування та собачий холод: деталі обсервації в "Україні"

Українців, які прибули напередодні спецрейсом із ОАЕ, на обсервацію поселили в санаторії "Україна", що розміщується у містечку Ворзель на Київщині. Самі ж туристи скаржаться на умови перебування тут, зокрема на вартість харчування та жахливі умови проживання. Мають вони перебувати на обсервації упродовж 14 днів.

Обсервація в санаторії "Україна" у Ворзелі: що відомо

Журналіст Андрій Павловський у телеграмі пише, що тут українців охороняють правоохоронці. Але не так посилено, як це було готелях "Козацький" і "Пуща конгрес" (тут поселили туристів із Балі – 24 канал).

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За його словами, вартість послуг залишається на рівні собівартості для новоприбулих. Так, одномісний номер коштує 850 гривень за добу, двомісний – 750 гривень із людини.

Водночас участь у програмі обсервації дає можливість не зупиняти роботу лікарні, платити підвищену зарплату персоналу та утримувати інфраструктуру. Сьогодні здравниця є заповненою на 50%, а до 15 травня планують завантажити на всі 100%,

– каже журналіст.

Павловський додає, що персонал інструктували та всім видали необхідні засоби захисту.

Який вигляд має санаторій "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)

Пів літра води – 40 гривень

Одна з українок, яку тут поселили, розповіла, що в санаторії – собачий холод.

Я страшенно змерзла в ноги та боюся, що за таких умов ми захворіємо швидше, аніж, якби ми були носіями,

– скаржиться жінка.

За її словами, людей не годують, не пускають на вулицю та кажуть сидіти у своїх кімнатах. Селили всіх упродовж ночі, а когось і до 4 години ранку.

Також вона розповіла, що:

проживання в санаторії коштує 214 гривень із людини за добу ,

, харчування – 160 доларів (понад 4,3 тисячі гривень) за два тижні;

їжу та речі передавати будь-ким забороняють;

тестів їм поки не робили ;

; за всім стежать правоохоронці та вони оточили територію.

Жінка додає, що харчування – жахливої якості. Крім того, води взагалі немає – лише "Моршинська" у склі, яка коштує 40 гривень за півлітрову пляшку. А якщо хтось хоче бути в номері сам, то треба платити, як за двох.

Крім того, що вона розповіла, що людей довго тримали в автобусах. Тому побоюється, якщо у когось і був коронавірус, то саме там він розповсюдитися. Зокрема, одній жінці вже стало погано та їй викликали "швидку".

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Відеокоментар туристки із ОАЕ щодо умов проживання в "Україні"

За все треба платити

Павловський оприлюднив відео ще одного туриста, який показав чеки щодо поселення в санаторії.

Відповідно до них:

проживання коштує 2996 гривень (мовиться за весь час).

4850 гривень – за триразове харчування (також він показав меню),

140 гривень – за дорогу з аеропорту.

Чоловік проживає у двомісному номері, але чомусь йому поставили три ліжка. Він припускає, що ще когось можуть підселити.

Меню санаторію "Україна" у Ворзелі (Фото: Pavlovsky NEWS)

Чому таке дороге харчування

Інша жінка каже, що під час поселення в санаторій спілкувалася зі співробітницями харчблоку – представницями кейтерінгової компанії, як вони себе називають, Fiji Restaurant Group. Ті їм назвали ціну 300 гривень за день.

За її словами, такі гроші треба заплатити, оскільки о меню входять такі позиції, як стейки зі свинини, люля-кебаб із телятини тощо.

Я сказала нам такі страви дорогі не є потрібними. По 300 гривень у день ми – не готові платити. Також запитала запитала їх, є ж якісь волонтерські організації, які надають більш дешеві продукти. На це вони мені відповіли, що вони – не їдальня, а ресторанна компанія. І, оскільки зараз їхній бізнес зазнає втрат, таким чином вони заробляють гроші,

– додає туристка.

На завершення вона попросила всіх на звернути увагу, що це можна було організувати більш по-людськи та за нижчими цінами.

"Будь ласка, наступного разу, як прилетять люди, дайте їм можливість харчуватися якимось рисом і кашами, а не платити по 300 гривень у день", – підсумувала українка.

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Харчування в "Україні" у Ворзелі: коментар української туристки з ОАЕ

Допомога поселеним українцям

У Ворзельській сільраді, зі свого боку, розповіли, що вони спільно з Бучанською ОТГ та деякими меценатами закупили все необхідне для українців, перебувають на обсервації в Україні. Мовиться, зокрема, й про засоби гігієни:

180 наборів шампунів,

200 літрів антисептику,

1 тисяча бахіл,

348 пляшок води.

Крім того, у сільраді розповіли, що перед заїздом провели дезінфекцію приміщень. Вирішили й питання з теплом.



Допомога поселеним в "Україні" туристам із ОАЕ

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