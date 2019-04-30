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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Вода по пояс та перебитий врожай: на Заході України люди оговтуються від наслідків стихії

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      Великодня злива та град затопили будинки та городи на Заході. Всього лише за кілька хвилин сильних опадів у селах на Львівщині та Тернопільщині не стало доріг, під водою опинилися подвір'я, більшість худоби загинула.

      Епіцентром негоди стали Тернопільщина, Житомирщина та Золочівський район Львівщини. 

      Читайте також: Великодня негода прокотилася Україною: величезний град і безліч підтоплених будинків

      Мешканець села Богутин, що на Львівщині, зазначив, що рівень води був по пояс, а то й вище. А річка, що вийшла з берегів покрутила газову трубу, мов соломинку, але, на щастя, не зламала. Жителі села в один голос стверджують, що ніколи не бачили такої кількості води, враховуючи те, що міні-апокаліпсис спричинила звичайна злива.


      Мешканець села Богутин показує рівень води

      Покручений газопровід
      Покручений газопровід

      Недільна злива з градом затопила кілька городів. За якихось 15 хвилин бабця Олена позбулась картоплі та моркви, яку садила з родиною два тижні тому. Знову посадити у грядки вже нічого.

      Кульки граду з болотом є ще й досі. Збитки після повені не в силі підрахувати господиня цієї хати. Саме сюди спершу стікала вся вода з гори. Вона затопила город та підвал, не стало і п’ятнадцяти курей.

      Град знищив весь врожай
      Град знищив весь врожай


      Вода на городах досі стоїть

      Град на городі
      Град на городі

      Сильна течія знесла автомобіль з водієм. Чоловіка визволяли рятувальники, а наступного дня вдалося вивільнити й автівку. Люди продовжують підраховувати збитки, проте чи компенсують їм бодай щось не знає і селищний голова.

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      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Львова Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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