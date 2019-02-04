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      Вода ріками стікає по стінах: чому потопають харківські музеї та хто винен

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      Харківським музейниках доводиться цілодобово вичерпувати воду з виставкових залів, адже старі дахи не витримують снігу і той ріками стікає по стінах. Під загрозою опинились десятки цінних картин – серед них твори Рєпіна та Сурікова.

      Дах Харківського художнього музею востаннє ремонтували у 60-роках. За останні кілька років на стелі з'являлися мокрі плями.

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      Цьогоріч по стінах потекла справжня річка, і кілька картин взагалі довелося зняти.

      Як тільки з'явилася найменша загроза протікання на картини чи підвищення вологи в цій ділянці залу – ми одразу зняли картини, зокрема 2 картини Рєпіна і 2 картини Сурикова,
      – відповів головний зберігач фондів Художнього музею Вікторія Кацай.

      Воду зупинили, тепер головний ворог мистецтва – вологість. Реставратори обходять зали, щоб вчасно помітити найменші можливі зміни в картинах.

      Харківський музей потопає
      Харківський музей потопає

      Обласні чиновники кажуть, ця проблема на контролі. Проект ремонту даху розробили ще минулого року, тепер чекають виділення коштів.

      В очікуванні ремонту і Історичний музей Харкова, де також кожен снігопад завершується потопом. Ще кілька років тому до 100-річної будівлі почали зводити скляну прибудову, проте роботи зупинили, а тепер вже недобудова потребує реконструкції. Днями з ями майбутнього ліфту відкачали близько 5 тонн талої води.

      Під загрозою знищення опинилися відома картина Рєпіна
      Під загрозою знищення опинилися відома картина Рєпіна

      Наразі музейникам усіма силами вдається вберігати цінні експонати від вологи. Фахівці жартують – поки дочекаються якісної допомоги та фінансування, стануть справжніми майстрами діжки та ганчірки.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Мистецтво Сніг в Україні Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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