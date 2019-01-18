09:18
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вода у душі та раковині може містити бактерію, що призводить до смерті

      394 Читать новость на русском
      Вода у душі та раковині може містити небезпечну бактерію
      Вода у душі та раковині може містити небезпечну бактерію / pixabay.com

      Американські вчені Університету штату Арізона і Дрексельского університету штату Пенсильванії виявили, що вода в туалетах, душових і раковинах може містити небезпечні для здоров'я бактерії і сприяти розвитку інфекційних захворювань.

      Дослідники розглядали різні фактори для оцінки ризику впливу такими патогенами, як легіонели (Legionella).

      Читайте також: Супрун пояснила, чи потрібен людині фтор

      Ці бактерії можуть зустрічатися у ґрунті та воді, вони призводять до розвитку легіонельозу, пише MedicalXpress. Ця інфекція призводить до смертельного результату в 10-25% випадків.

      Фахівці використовували дані про кількість та розмір аерозольних часток, які розпилюються при використанні різних типів душу, змішувачів і туалетів.

      via GIPHY

      Виявилося, що ризик зараження бактерією був найвищим, якщо людина піддається впливу водяних бризків, вдихаючи краплі разом з бактерією.

      Вірогідність захворювання збільшується, якщо користуватися відразу декількома джерелами води в будинку. Найбільш вразливою групою населення виявилися люди, які в меншій мірі здатні боротися з інфекцією – літні люди та люди, які мають проблеми зі здоров'ям.

      Крім того, колонії легіонел можуть виникати в будинках зі складною системою водопостачання, де вода може тривалий час застоюватися.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Інфекція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сьогодні , 08:40 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 1398
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      17 січня , 21:11 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 2154
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1424
      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      17 січня , 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      2369
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      17 січня , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 856
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Що таке електрофорез і для чого його використовують
       19 квітня 2018 , 12:48
      Як вивести нікотин з організму: основні правила
       6 червня 2018 , 08:29
      Екзорцизм замість лікування: як онкохвору лікували свяченою водою
       17 січня , 16:37
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук