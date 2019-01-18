Вода у душі та раковині може містити бактерію, що призводить до смерті
Американські вчені Університету штату Арізона і Дрексельского університету штату Пенсильванії виявили, що вода в туалетах, душових і раковинах може містити небезпечні для здоров'я бактерії і сприяти розвитку інфекційних захворювань.
Дослідники розглядали різні фактори для оцінки ризику впливу такими патогенами, як легіонели (Legionella).
Читайте також: Супрун пояснила, чи потрібен людині фтор
Ці бактерії можуть зустрічатися у ґрунті та воді, вони призводять до розвитку легіонельозу, пише MedicalXpress. Ця інфекція призводить до смертельного результату в 10-25% випадків.
Фахівці використовували дані про кількість та розмір аерозольних часток, які розпилюються при використанні різних типів душу, змішувачів і туалетів.
Виявилося, що ризик зараження бактерією був найвищим, якщо людина піддається впливу водяних бризків, вдихаючи краплі разом з бактерією.
Вірогідність захворювання збільшується, якщо користуватися відразу декількома джерелами води в будинку. Найбільш вразливою групою населення виявилися люди, які в меншій мірі здатні боротися з інфекцією – літні люди та люди, які мають проблеми зі здоров'ям.
Крім того, колонії легіонел можуть виникати в будинках зі складною системою водопостачання, де вода може тривалий час застоюватися.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.