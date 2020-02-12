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      Вода у Крим в обмін на виведення військ з Донбасу: Арахамія пояснив свої слова

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      Давид Арахамія / Getty images

      Ведучий безальтернативно сформулював питання, а відповідь треба було дати за 30 секунд. А ось питання компромісів в Україні – складне і часто ділить громадян на два табори.

      Так, за свої слова про подачу води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу виправдався глава найбільшої парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Пояснити свої слова, сказані в ефірі одного з українських телеканалів, він вирішив на власній фейсбук сторінці.

      У Росії вже відповіли на "пропозицію": У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ

      Мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не було,
      – зауважив він.

      Арахамія наголосив: у "Слузі народу" ніколи не підіймалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Позиція парламентської фракції, за його словами, – незмінна: Крим є незаконно анексованою частиною України.

      "Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Так поставив питання ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу. Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція", – додав політик.

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      Він зазначив також, що питання компромісів є дуже складним для українського суспільства. Арахамія зрозумів, що за "здавалося б таким простим питанням, як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст".

      Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни. На це питання не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє,
      – додав "слуга народу".

      Арахамія також вибачився перед всіма, кого образили його слова та розповів, що дуже любить український Крим.

      Чому розгорівся скандал з Арахамією? Бо він підтвердив у прямому ефірі одного з телеканалів, що достатнім компромісом буде, якщо Україна дасть воду анексованому Росією Криму в обмін на виведення військових формувань цієї держави з території Донбасу. На ці слова з’явилась бурхлива реакція як українських, так і російських політиків.

      Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється:

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
      У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ
      сьогодні
      18153
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Слуга народу Вода в Криму Анексія Криму Новини Криму Давид Арахамія
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