Вода у Крим в обмін на виведення військ з Донбасу: Арахамія пояснив свої слова

Ведучий безальтернативно сформулював питання, а відповідь треба було дати за 30 секунд. А ось питання компромісів в Україні – складне і часто ділить громадян на два табори.

Так, за свої слова про подачу води до Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу виправдався глава найбільшої парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Пояснити свої слова, сказані в ефірі одного з українських телеканалів, він вирішив на власній фейсбук сторінці.

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Мої вчорашні слова про воду наробили багато шуму і сьогодні ми змушені виправдовуватися за те, чого не було,

– зауважив він.

Арахамія наголосив: у "Слузі народу" ніколи не підіймалося питання про відновлення водопостачання до Криму. Позиція парламентської фракції, за його словами, – незмінна: Крим є незаконно анексованою частиною України.

"Ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не моя. Так поставив питання ведучий і запитав, яка моя особиста думка з цього приводу. Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція", – додав політик.

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Він зазначив також, що питання компромісів є дуже складним для українського суспільства. Арахамія зрозумів, що за "здавалося б таким простим питанням, як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст".

Хтось вважає, що нехай краще ллється вода, ніж проливається кров солдат. Хтось з цим категорично не погоджується. Але всі ми точно погоджуємося з тим, що хочемо кращого майбутнього для своєї країни. На це питання не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє,

– додав "слуга народу".

Арахамія також вибачився перед всіма, кого образили його слова та розповів, що дуже любить український Крим.

Чому розгорівся скандал з Арахамією? Бо він підтвердив у прямому ефірі одного з телеканалів, що достатнім компромісом буде, якщо Україна дасть воду анексованому Росією Криму в обмін на виведення військових формувань цієї держави з території Донбасу. На ці слова з’явилась бурхлива реакція як українських, так і російських політиків.

Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється: