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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Vodafone і надалі працюватиме на Донбасі: зміна власника не вплине на його роботу

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      Vodafone Ukraine і надалі працюватиме на Донбасі / gsminfo.com.ua

      Зміна власника мобільного оператора Vodafone Ukraine не плине на його роботу на окупованому Донбасі. Мобільний оператор працюватиме у звичному режимі.

      Про це прессекретарка Vodafone Ukraine Вікторія Павловська повідомила "Новостям Донбасса".

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      На нашу операційну діяльність це жодним чином не впливає. Ми як обслуговували, як підтримували мережі по можливості, так і продовжимо це робити,
      – сказала вона.

      Вона також нагадала, що компанія не має представництв на окупованих територіях. 

      Напередодні Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанській компанії Bakcell придбати Vodafone Ukraine. Після зміни власника оператор продовжить працювати під брендом Vodafone.

      Що відомо про Bakcell

      Компанія була заснована у 1994 році, ставши першою азербайдзанською компанією, що надає послуги мобільного зв’язку. Охоплює 93% території країни і 99% населення Азербайджану, обслуговуючи понад 3 мільйони осіб. Інформації про власників Bakcell у відкритих джерелах немає.

      Що відомо про Vodafone Ukraine

      Компанія – другий за величиною мобільний оператор в Україні. Входить до групи МТС, в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков. Обслуговує 19,7 мільйона абонентів. Чистий прибуток у 2018 році становив 1,8 мільярд гривень, дохід – 12,8 мільярда гривень.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Техно Vodafone Окуповані території
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