22:57
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Vodafone купує активи великого світового інтернет-провайдера

700 Читать новость на русском
Vodafone Group
Vodafone Group / Фото з відкритих джерел

Британська корпорація Vodafone Group домовилася про купівлю частини європейських активів американської компанії Liberty Global. Це найбільший постачальник широкосмугового інтернету за межами США.

Про це пише bloomberg.com.

За ці активи Vodafone витратить 18,4 мільярдів євро. За ці кошти Vodafone придбає активи Liberty Global в Німеччині, Чехії, Угорщині та Румунії, а також покриє борг американської компанії.

Читайте також: Маск викупив 33 тисячі акцій компанії Tesla за 9,9 мільйона доларів

Такими чином Vodafone може стати найбільшим кабельним оператором у Німеччині з другою за величиною кабельною мережею.

Vodafone планує завершити поглинання активів Liberty Global до середини 2019 року. Для цього компаніям потрібно буде отримати схвалення національних і європейських регуляторів.

Що таке Vodafone Group? Це британська міжнародна телекомунікаційна компанія з штаб-квартирою у Лондоні. Це другий за величиною мобільний оператор у світі. Компанії належать мережі в 21 країнах світу, зокрема й в Україні.

Теги: Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук