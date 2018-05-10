Vodafone купує активи великого світового інтернет-провайдера

Британська корпорація Vodafone Group домовилася про купівлю частини європейських активів американської компанії Liberty Global. Це найбільший постачальник широкосмугового інтернету за межами США.

Про це пише bloomberg.com.

За ці активи Vodafone витратить 18,4 мільярдів євро. За ці кошти Vodafone придбає активи Liberty Global в Німеччині, Чехії, Угорщині та Румунії, а також покриє борг американської компанії.

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Такими чином Vodafone може стати найбільшим кабельним оператором у Німеччині з другою за величиною кабельною мережею.

Vodafone планує завершити поглинання активів Liberty Global до середини 2019 року. Для цього компаніям потрібно буде отримати схвалення національних і європейських регуляторів.

Що таке Vodafone Group? Це британська міжнародна телекомунікаційна компанія з штаб-квартирою у Лондоні. Це другий за величиною мобільний оператор у світі. Компанії належать мережі в 21 країнах світу, зокрема й в Україні.