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Vodafone змінить тарифи на непідконтрольних Україні територіях в зоні АТО

16:26, сьогодні 762 Читать новость на русском
Vodafone змінив тарифи для жителів ОРДЛО
Vodafone змінив тарифи для жителів ОРДЛО

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" вирішив змінити тарифи для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей з 9 січня 2018 року.

На сайті "Vodafone Україна" зазначено, що основною причиною переведення користувачів на тариф "Смартфон Стандартний" є те, що компанія не має можливості обслуговувати та ремонтувати несправне обладнання, розташоване на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.

"Мережа працює вкрай нестабільно. З огляду на це ми не можемо гарантувати повноцінну роботу мережі та надання послуг у повному обсязі. Віддалене обслуговування номерів абонентів в умовах нестабільної роботи мережі пов'язане з додатковими витратами. З урахуванням наявної ситуації тариф "Смартфон Стандартний" дасть змогу забезпечувати абонентам зв'язок", - зазначили в прес-службі компанії.

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Вартість тарифу становить 3 гривні на день. Він включає безлімітні дзвінки в мережі "Vodafone Україна" та 50 МБ на день 3G/2G інтернету. Вартість дзвінків на інші мережі України становить 1,5 грн/хв, вартість SMS/MMS на всі мобільні мережі України - 1,00 грн/шт.

У мережі з'явилась інформація, що до переліку міст, де діятиме новий тариф, віднесли й Авдіївку, яку контролює Україна. Таке повідомлення з'явилося у Твіттері, згодом його видалили.

Помилковий твіт Vodafone про Авдіївку

У прес-службі "Vodafone Україна" 24 Каналу пояснили, що сталася помилка через людський фактор. Оператор, який опублікував згаданий твіт, переплутав інформацію, можливо, через те, що Авдіївка розташована поблизу окупованих територій. Керівництво провело з оператором розмову. Цей твіт зовсім не відповідає дійсності і позиції компанії, заявили у прес-службі мобільного оператора. У "Vodafone Україна" також просять не роздувати скандалу з цього інциденту.

Теги: Новини України мобільні пристрої Інтернет Тарифи Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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