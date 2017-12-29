Vodafone змінить тарифи на непідконтрольних Україні територіях в зоні АТО
Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" вирішив змінити тарифи для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей з 9 січня 2018 року.
На сайті "Vodafone Україна" зазначено, що основною причиною переведення користувачів на тариф "Смартфон Стандартний" є те, що компанія не має можливості обслуговувати та ремонтувати несправне обладнання, розташоване на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.
"Мережа працює вкрай нестабільно. З огляду на це ми не можемо гарантувати повноцінну роботу мережі та надання послуг у повному обсязі. Віддалене обслуговування номерів абонентів в умовах нестабільної роботи мережі пов'язане з додатковими витратами. З урахуванням наявної ситуації тариф "Смартфон Стандартний" дасть змогу забезпечувати абонентам зв'язок", - зазначили в прес-службі компанії.
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Вартість тарифу становить 3 гривні на день. Він включає безлімітні дзвінки в мережі "Vodafone Україна" та 50 МБ на день 3G/2G інтернету. Вартість дзвінків на інші мережі України становить 1,5 грн/хв, вартість SMS/MMS на всі мобільні мережі України - 1,00 грн/шт.
У мережі з'явилась інформація, що до переліку міст, де діятиме новий тариф, віднесли й Авдіївку, яку контролює Україна. Таке повідомлення з'явилося у Твіттері, згодом його видалили.
Помилковий твіт Vodafone про Авдіївку
У прес-службі "Vodafone Україна" 24 Каналу пояснили, що сталася помилка через людський фактор. Оператор, який опублікував згаданий твіт, переплутав інформацію, можливо, через те, що Авдіївка розташована поблизу окупованих територій. Керівництво провело з оператором розмову. Цей твіт зовсім не відповідає дійсності і позиції компанії, заявили у прес-службі мобільного оператора. У "Vodafone Україна" також просять не роздувати скандалу з цього інциденту.
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