Vodafone знижує вартість деяких тарифів
З 1 червня мобільний оператор Vodafone знижує вартість на послуги мобільного інтернету у роумінгу.
Про це йдеться на сайті компанії.
Так, вартість мобільного інтернету складатиме 40 гривень за кожні 100 МБ. Ці нові базові тарифи доступні в більш ніж 75 країнах світу. Щоденна оплата 40 гривень знімається при першому користуванні на добу.
Читайте також: В Gmail з’явилась нова функція, яка пригодиться кожному користувачу
Пакет послуг включає безлімітний обмін повідомленнями в Viber, WhatsApp і Skype (це необмежений обмін повідомленнями – текстом і картинками – у роумінгу).
Vodafone знижує вартість мобільного інтернету у роумінгу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі