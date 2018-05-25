Vodafone знижує вартість деяких тарифів

З 1 червня мобільний оператор Vodafone знижує вартість на послуги мобільного інтернету у роумінгу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так, вартість мобільного інтернету складатиме 40 гривень за кожні 100 МБ. Ці нові базові тарифи доступні в більш ніж 75 країнах світу. Щоденна оплата 40 гривень знімається при першому користуванні на добу.

Читайте також: В Gmail з’явилась нова функція, яка пригодиться кожному користувачу

Пакет послуг включає безлімітний обмін повідомленнями в Viber, WhatsApp і Skype (це необмежений обмін повідомленнями – текстом і картинками – у роумінгу).

Vodafone знижує вартість мобільного інтернету у роумінгу