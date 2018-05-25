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Vodafone знижує вартість деяких тарифів

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Vodafone знижує вартість деяких тарифів
Vodafone знижує вартість деяких тарифів / Фото з відкритих джерел

З 1 червня мобільний оператор Vodafone знижує вартість на послуги мобільного інтернету у роумінгу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так, вартість мобільного інтернету складатиме 40 гривень за кожні 100 МБ. Ці нові базові тарифи доступні в більш ніж 75 країнах світу. Щоденна оплата 40 гривень знімається при першому користуванні на добу.

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Пакет послуг включає безлімітний обмін повідомленнями в Viber, WhatsApp і Skype (це необмежений обмін повідомленнями – текстом і картинками – у роумінгу).

Vodafone знижує вартість на послуги мобільного інтернету у роумінгу

Vodafone знижує вартість мобільного інтернету у роумінгу

Теги: Техно Інтернет мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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