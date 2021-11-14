Водій маршрутки у Харкові грався на телефоні за кермом: очевидці показали відео

У Харкові водій маршрутки №49 однією рукою грався у гру на мобільному телефоні просто під час кермування. У такий спосіб він цинічно наражав на небезпеку не лише себе, але й усіх своїх пасажирів.

Небезпечні "забавки" водія зафільмували очевидці подій. На оприлюднених кадрах видно, що водій часто відволікається на телефон.

Важливо Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського, – МВС про боротьбу з порушниками ПДР

Говорити, що хобі водія могло закінчитися фатальними наслідками – нічого не сказати. Як написали автори відео, робота роботою, а забави за розкладом.

Сподіваємось, дане відео приверне увагу, як не правоохоронців, то хоча б перевізника. І таких водіїв не допускатимуть до роботи,

– мовиться у повідомленні.

Водій маршрутки грався на телефоні за кермом: дивіться відео

Зауважимо, що винуватець моторошної ДТП, яка нещодавно сталася у Харкові, заявив, що збив дітей на пішохідному переході, бо "задивився у телефон".

ДТП з Toyota Land Cruiser у Харкові: головне

11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, що у Харкові, сталася ДТП. Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, перебуваючи під дією метадону, на пішохідному переході збив двох 13-річних дітей, які поверталися зі школи.

На щастя, діти вижили. Їхній стан медики оцінили як стабільний, середньої тяжкості. Вони продовжують перебувати у лікарні під наглядом лікарів.

Додамо, що 26 жовтня неповнолітній хлопець вчинив моторошне ДТП у результаті якого загинула людина. За статтею, яку йому інкримінують, передбачено покарання до 8 років ув'язнення, однак він може отримати менший термін.