Водій одразу втік: в Одесі бетонозмішувач влетів у каналізаційний рів

На Бугаївській в Одесі водій не впорався з керуванням і з'їхав у каналізаційний рів. Як наслідок, бетонозмішувач перекинувся набік. Водій натомість втік з місця події.

Бетонозмішувач влетів у яму 5 жовтня. Зараз на місці події відкачують бетон в справний транспорт.

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Водій втік

Кажуть, що бетонозмішувач їхав з повним вантажем у бік автовокзалу. Проте не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Далі авто з'їхало в каналізаційний рівчак глибиною приблизно в півтора метра.

Автомобіль унаслідок аварії перекинувся набік. Водій натомість втік після інциденту. Ймовірно, він побоявся відповідальності або ж просто злякався. У мережі кажуть, що на місці працює поліція. Проте офіційної інформації вона ще не надала.

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Люди по-різному відреагували на інцидент, але більшість – жартує. Одні кажуть, що бетонозмішувач "приліг відпочити", інші ж пишуть, що це звичайна ДТП. Очевидно, у водія відмовили гальма.