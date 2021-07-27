Водій швидкої збив пішохода в Харкові: дідусь одразу помер

У Харкова водій швидкої наїхав на пішохода. Як наслідок, літній чоловік одразу помер від отриманих травм.

Інцидент трапився приблизно опівдні 26 липня. Загиблому був приблизно 71 рік (народився в 1950 році).

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Де збили пішохода

Це сталося в Новобаварському районі міста.

Пішохода збили на проспекті Любові малої.

Чи був водій швидкої на робочому автомобілі – не повідомляють.

Наразі правоохоронці почали розслідування цього інциденту.

Деталі трагедії досі встановлюють.

Зверніть увагу! У Києві вночі 26 липня на Столичному шосе загинула людина. Згодом виявилося, що чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці та потрапив під колеса авто. Він помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої.