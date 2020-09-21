У Дніпрі водій тролейбуса просто під час своєї зміни вирішив зайнятись власними справами. Він зупинився посередині маршруту і пішов в магазин по пиво.

Відео зняв пасажир дніпровського тролейбуса. Його опублікували на сайті Vgorode Dnipro.

Цікаво Відмовився везти безкоштовно: ветерани АТО у Кропивницькому оригінально провчили водія маршрутки

Що сталося?

Водій тролейбуса, який курсує за 8-м маршрутом зупинився, щоб сходити в магазин. У той час в салоні перебували пасажири. Інцидент стався на перетині вулиці Тітова і проспекту Богдана Хмельницького в обід.

Ймовірно, у водія вже були плани на вечір – випити пива. Він вирішив не гаяти час і просто під час маршруту зупинився, щоб купити собі пляшечку на майбутнє.

"Ти вже собі на вечір взяв?", – запитала кондукторка у водія.

Тоді водій почав вказувати пальцем на пасажира. А у відповідь на зауваження отримав лише образу. Після цього чоловік вирішив зняти те, що відбувається, на телефон. Після мовної перепалки й прохання кондукторки, тролейбус все ж поїхав далі за маршрутом.

Представники КП "Дніпровського електротранспорту" вже вибачилися за поведінку водія і пообіцяли притягнути його до відповідальності. Зауважимо, що водій був без маски, а у контукторки вона "сповзла" на бороду.

Дивіться відео: водій тролейбуса пішов по пиво під час рейсу