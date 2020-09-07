У Дніпрі водій маршрутки з криками та нецензурною лексикою вигнав з автобуса пасажирку, через те, що вона дала йому надто велику купюру.

Його образило те, що йому дали аж цілих двісті гривень, і він був змушений шукати пасажирці здачу. Про це у програмі "Ти дивись" на 24 каналі розповів Дмитро Гнап.

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Як розповіла сама жінка, вона спокійно увійшла в маршрутку та вручила водієві за проїзд 200 гривень. Коли вона попросила у нього решту, то він почав кричати та нецензурно висловлюватися на її адресу.

Дивіться відео випадку в маршрутці:

Коли пасажирку випровадили з транспорту, жінка звернулася до Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпра. На її скаргу відреагував представник Департаменту Іван Васючков.

"Вам ніколи не нахамлять в кол-центрі солідної компанії, в нормальному закладі сфери послуг або продажів. Гідна поведінка персоналу стала нормою для будь-якого успішного бізнесу. Наша позиція – це має стати нормою і при наданні послуг у сфері пасажирських перевезень", – прокоментував Іван Васючков.

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Водій був змушений публічно вибачитись, записавши для цього короткий ролик.

Дивіться відео з вибаченнями водія: