Інцидент трапився пізнього вечора 7 липня на проспекті Гагаріна біля ТЦ "Нагорка". Про це повідомила очевидиця Ізольда Штольц у чаті скарг Департаменту транспорту Дніпровської міськради. Вона тоді перебувала в тролейбусі.

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Тролейбус кидало з боку в бік

За словами пасажирки, вона сіла в тролейбус на зупинці біля торгового центру. Ізольда Штольц розповідає, що в транспорті дуже гучно лунала музика. Біля водія були дві п'яні жінки. Вони поводилися неадекватно, пили і танцювали.

Щойно сіла в 16 тролейбус. Біля водія дві дами танцюють і бухають. В салоні голосно лунала музика,

– розповіла обурена жінка.

Також вона опублікувала відповідне відео. За словами пасажирки, через те, що тролейбус – сам по собі гучний, на кадрах музику чути погано.

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Ізольда Штоль додала: водій надто різко кермував, тому тролейбус кидало в різні боки. Жінка злякалась їхати далі та вийшла на наступній зупинці.

Зверніть увагу! Раніше в Дніпрі кондуктор тролейбуса влаштував танці. Там була гучна музика та світломузика. Згодом у мережі опублікували відео танцю.

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