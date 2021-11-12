Водій, який збив дітей у Харкові, був під дією метадону

У Харкові 11 листопада елітна автівка збила на переході двох дітей. У крові водія, який був з кермом Toyota Land Cruiser, виявили метадон.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

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Оприлюднили результати аналізів на наркотики

Оприлюднили результати аналізу сечі водія автівки, яка і спричинила моторошну автотрощу. Як виявилось, на момент аварії чоловік був під дією метадону.

Змінили кваліфікацію справи

Через це змінили кваліфікацію злочину. Тепер водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження,

Через вживання наркотиків покарання за злочин може бути набагато жорсткіше: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Водій поводив себе неадекватно на місці аварії

Раніше свідки ДТП розповідали, що водій одразу після зіткнення поводив себе неадекватно. Чоловік кричав і запевняв, що ні у чому не винен, хоча сам наїхав на потерпілих на переході, коли вони йшли на зелене світло. Пізніше і голова МВС Денис Монастирський написав, що є підозра, що водій був під дією алкоголю та наркотиків.

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