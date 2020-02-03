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      Водій автобуса зі школярами помер за кермом, машина влетіла у паркан: фото і відео

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      У Кам'янському школярка на ходу випала з автобуса / sobitie.com.ua

      У понеділок, 3 лютого, у Кам'янському Дніпропетровської області трапилася жахлива ДТП за участю автобуса, який віз школярів на екскурсію. Під час поїздки водій помер за кермом, після чого автобус влетів у паркан, а дівчинка на ходу випала з нього.

      Водію стало погано буквально за кілька метрів до перехрестя, після чого автобус став некерованим, повідомляє "Інформатор".

      До слова: Авто з 4 людьми затонуло у ставку на Дніпропетровщині: серед загиблих – дитина

      Переїхавши через трамвайну колію, автобус почало косити вліво і він полетів у будівельну огорожу. У цей час з нього випала школярка. На щастя, дівчинкі та інші школярі залишилися неушкодженими.

      Найперше вважалося, що причиною ДТП була несправність гальм автобуса. Та згодом з'ясувалося, що просто під час руху помер водій. У профспілці автоперевізників Дніпра повідомили, що у 68-річного чоловіка були проблеми з серцем. Імовірно, він помер від інсульту.

      ДТП автобуса зі школярами у Кам'янському
      Місце ДТП за участю автобуса зі школярами у Кам'янському

      Ба більше, очільник профспілки Михайло Тонконогий заявив, що керівництво компанії-перевізника знало про пробелми зі здоров'ям водія, але не зважаючи на це, випустили його в рейс.

      З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв у рейси. І нехай тільки спробують брехати або уникати перевірок,
      – заявив Тонконогий.

      ДТП автобуса зі школярами: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кам'янське Жертви Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини України
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