Водій автобуса зі школярами помер за кермом, машина влетіла у паркан: фото і відео

У понеділок, 3 лютого, у Кам'янському Дніпропетровської області трапилася жахлива ДТП за участю автобуса, який віз школярів на екскурсію. Під час поїздки водій помер за кермом, після чого автобус влетів у паркан, а дівчинка на ходу випала з нього.

Водію стало погано буквально за кілька метрів до перехрестя, після чого автобус став некерованим, повідомляє "Інформатор".

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Переїхавши через трамвайну колію, автобус почало косити вліво і він полетів у будівельну огорожу. У цей час з нього випала школярка. На щастя, дівчинкі та інші школярі залишилися неушкодженими.

Найперше вважалося, що причиною ДТП була несправність гальм автобуса. Та згодом з'ясувалося, що просто під час руху помер водій. У профспілці автоперевізників Дніпра повідомили, що у 68-річного чоловіка були проблеми з серцем. Імовірно, він помер від інсульту.



Місце ДТП за участю автобуса зі школярами у Кам'янському

Ба більше, очільник профспілки Михайло Тонконогий заявив, що керівництво компанії-перевізника знало про пробелми зі здоров'ям водія, але не зважаючи на це, випустили його в рейс.

З наступного тижня ми перевіримо дотримання трудового законодавства на підприємствах. Також перевіримо медиків, які випускають водіїв у рейси. І нехай тільки спробують брехати або уникати перевірок,

– заявив Тонконогий.

ДТП автобуса зі школярами: дивіться відео