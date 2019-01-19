Водій BMW влаштував стрілянину у Києві
У суботу, 19 січня, водій BMW стріляв у перехожого із собакою біля станції метро Шулявська у Києві.
Про це повідомляє Інформатор.
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Відомо, що чоловік на автомобілі BMW з номерним знаком АА8452ТС з відкритого вікна вистрілив із пневматичної зброї у перехожого, який гуляв із собакою. Більше того, злочинець зник із місця подій, залишивши машину. Про стан потерпілого невідомо.
Однак, вже пізніше поліція ввела план "перехоплення" та таки знайшла зловмисника.
Раніше 24 канал писав, що невідомі особи повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова.
Джерело: 24 Канал
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