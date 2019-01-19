20:45
19 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Водій BMW влаштував стрілянину у Києві

      767 Читать новость на русском
      Водій BMW влаштував стрілянину у Києві
      Водій BMW влаштував стрілянину у Києві / korupciya.com

      У суботу, 19 січня, водій BMW стріляв у перехожого із собакою біля станції метро Шулявська у Києві.

      Про це повідомляє Інформатор.

      Читайте також: На вокзалі Києва починає патрулювати спецпідрозділ поліції

      Відомо, що чоловік на автомобілі BMW з номерним знаком АА8452ТС з відкритого вікна вистрілив із пневматичної зброї у перехожого, який гуляв із собакою. Більше того, злочинець зник із місця подій, залишивши машину. Про стан потерпілого невідомо.

      Однак, вже пізніше поліція ввела план "перехоплення" та таки знайшла зловмисника.

      Раніше 24 канал писав, що невідомі особи повідомили про замінування ТРЦ "Магелан", який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова.

      Теги: Новини України Поліція Стрілянина в Києві Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сьогодні , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 108
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сьогодні , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 354
      Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      сьогодні , 18:01 Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      Інна Жолобович 4624
      Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      сьогодні , 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      Євгенія Мазур 1231
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сьогодні , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 680
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук