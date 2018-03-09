Водій дивом залишився живим внаслідок моторошної ДТП під Києвом

Увечері 9 березня поблизу Києва на Житомирській трасі сталася серйозна аварія, в результаті чого відбійник "прошив" автомобіль Infiniti.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Львові іномарка в’їхала у "швидку": постраждав лікар

"Попередньо, перед розворотом водій автомобіля Infiniti застосував екстрене гальмування, відтак його почало заносити та відкинуло у відбійник, який "прошив" автомобіль. На щастя, відбійник дивом не зачепив водія", – зазначають журналісти.

На місці інциденту працювали спеціальний аварійно-рятувальний загін і патруль поліції.

Також ресурс опублікував фото та відео з місця пригоди.

Страшна ДТП на Житомирській трасі під Києвом: відео

Нагадаємо, схожа ДТП трапилася уранці 9 березня на Львівщині — там також автомобіль протаранив відбійник, щоправда вона, на жаль, завершилася летально.