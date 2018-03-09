Водій дивом залишився живим внаслідок моторошної ДТП під Києвом
Увечері 9 березня поблизу Києва на Житомирській трасі сталася серйозна аварія, в результаті чого відбійник "прошив" автомобіль Infiniti.
Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
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"Попередньо, перед розворотом водій автомобіля Infiniti застосував екстрене гальмування, відтак його почало заносити та відкинуло у відбійник, який "прошив" автомобіль. На щастя, відбійник дивом не зачепив водія", – зазначають журналісти.
На місці інциденту працювали спеціальний аварійно-рятувальний загін і патруль поліції.
Також ресурс опублікував фото та відео з місця пригоди.
Страшна ДТП на Житомирській трасі під Києвом: відео
Нагадаємо, схожа ДТП трапилася уранці 9 березня на Львівщині — там також автомобіль протаранив відбійник, щоправда вона, на жаль, завершилася летально.
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