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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Водій фури збив інспектора та на капоті повіз його в бік Чернівців: відео (18+)

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Збитий інспектор повідомив поліцію про те, що водій не збирається зупинятися та продовжує рухатися в бік Чернівців
Збитий інспектор повідомив поліцію про те, що водій не збирається зупинятися та продовжує рухатися в бік Чернівців / md.geoview.info

В Україні водій фури на дорозі збив інспектора "Укртрансбезпеки" та продовжив їхати разом із цим чоловіком на капоті.

Відповідне відео розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

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Сьогодні о 11:22 на лінію 102 надійшов виклик від інспектора "Укртрансбезпеки" про те, що невідомий чоловік на вантажівці збив його і на цей час збитий інспектор рухається з ним на капоті,
– йдеться у дописі з відео.

Інспектор також повідомив поліцію про те, що водій не збирається зупинятися та продовжує рухатися в бік Чернівців.

На відео, знятому очевидцями видно, як інспектор "подорожує" на капоті вантажівки та розмовляє по телефону.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику:

 

Теги: Новини України Транспорт Курйозні новини Новини Чернівців Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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