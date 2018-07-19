Водій фури збив інспектора та на капоті повіз його в бік Чернівців: відео (18+)

В Україні водій фури на дорозі збив інспектора "Укртрансбезпеки" та продовжив їхати разом із цим чоловіком на капоті.

Відповідне відео розмістили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

Читайте також: Києву пропонують помолитися за доступний транспорт: нове явище набирає оберти у Facebook

Сьогодні о 11:22 на лінію 102 надійшов виклик від інспектора "Укртрансбезпеки" про те, що невідомий чоловік на вантажівці збив його і на цей час збитий інспектор рухається з ним на капоті,

– йдеться у дописі з відео.

Інспектор також повідомив поліцію про те, що водій не збирається зупинятися та продовжує рухатися в бік Чернівців.

На відео, знятому очевидцями видно, як інспектор "подорожує" на капоті вантажівки та розмовляє по телефону.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику: