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      Водій Jaguar протягнув сотню метрів поліцейського у Дніпрі: відео

      821 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 24 канал

      У Дніпрі поліцейські зупинили водія авто Jaguar S-Type за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування чоловік різко почав їхати та протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері.

      Поліцейський отримав численні забої, а горе-водій втік.

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      Правохоронці одразу ввели оперативний план "Перехват". 37-річного порушника таки затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

      Водію елітного авто загрожує кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі.

      Водій Jaguar протягнув сотню метрів поліцейського, який тримався за двері авто: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Кримінальні новини Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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