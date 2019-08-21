Водій Jaguar протягнув сотню метрів поліцейського у Дніпрі: відео

У Дніпрі поліцейські зупинили водія авто Jaguar S-Type за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування чоловік різко почав їхати та протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері.

Поліцейський отримав численні забої, а горе-водій втік.

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Правохоронці одразу ввели оперативний план "Перехват". 37-річного порушника таки затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

Водію елітного авто загрожує кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі.

Водій Jaguar протягнув сотню метрів поліцейського, який тримався за двері авто: відео