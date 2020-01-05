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      Водій Lexus спричинив смертельну ДТП на Львівщині, загинула 3-річна дитина: фото

      1270 Читать новость на русском
      На трасі Київ-Чоп унаслідок лобового зіткнення двох авто загинула дитина / Буськ онлайн

      Автомобілі Lexus та Chevrolet зіткнулися на трасі Київ – Чоп, коли водій Lexus виїхав на зустрічну смугу. Через зіткнення загинула 3-річна дівчинка – пасажирка Chevrolet.

      Смертельна аварія сталася у селі Банюнин Кам’янко-Бузького району у Львівській області, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй фейсбук-сторінці. 

      Ще одна страшна аварія: Авто розтрощене вщент, та водій вижив: фото наслідків карколомної ДТП біля Києва

      Житель міста Київ за кермом Lexus GS300 близько 21:45 виїхав на смугу зустрічного руху. Авто зіткнулося із автомобілем Chevrolet Malibu під керуванням жителя Київської області.

      Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet, дитина 2016 року народження, від отриманих травм померла на місці події,
      – мовиться у повідомленні.

      ДТП на трасі Київ – Чоп
      Наслідки страшної ДТП/ Джерело: Фейсбук-сторінка Буськ-онлайн

      Двох пасажирів Chevrolet госпіталізували. Пасажирку автомобіля Lexus, жительку Києва 1992 року народження, відпустили після надання медичної допомоги. Причини та обставини події встановлюються.

      Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп: фото 18+

       

      Смертельна ДТП на Львівщині/ Фейсбук-сторінка Буськ-онлайн

      Авто розтрощене вщент, та водій вижив: фото наслідків карколомної ДТП біля Києва
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Новини політики Аварії та ДТП Жертви
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