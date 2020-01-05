Водій Lexus спричинив смертельну ДТП на Львівщині, загинула 3-річна дитина: фото

Автомобілі Lexus та Chevrolet зіткнулися на трасі Київ – Чоп, коли водій Lexus виїхав на зустрічну смугу. Через зіткнення загинула 3-річна дівчинка – пасажирка Chevrolet.

Смертельна аварія сталася у селі Банюнин Кам’янко-Бузького району у Львівській області, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй фейсбук-сторінці.

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Житель міста Київ за кермом Lexus GS300 близько 21:45 виїхав на смугу зустрічного руху. Авто зіткнулося із автомобілем Chevrolet Malibu під керуванням жителя Київської області.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet, дитина 2016 року народження, від отриманих травм померла на місці події,

– мовиться у повідомленні.



Наслідки страшної ДТП/ Джерело: Фейсбук-сторінка Буськ-онлайн

Двох пасажирів Chevrolet госпіталізували. Пасажирку автомобіля Lexus, жительку Києва 1992 року народження, відпустили після надання медичної допомоги. Причини та обставини події встановлюються.

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Смертельна ДТП на Львівщині/ Фейсбук-сторінка Буськ-онлайн