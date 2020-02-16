Водій маршрутки влаштував бійку на очах у пасажирів: відео

У Києві водій маршрутки під номером 212 влаштував бійку з іншим учасником руху на очах у пасажирів.

Відео бійки опублікував один з пасажирів на фейсбук-сторінці "Київ-оперативний".

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Відомо, що конфлікт стався після того, як мікроавтобус Mercedes під час руху "підрізав" маршрутку. Тоді маршуртник вирішив наздогнати автівку та влаштував словесну перепалку з водієм, яка згодом переросла в бійку.

Люди у соцмережі почали активно обговорювати цей інцидент. Одним така ситуація здалась смішною, інші ж наголошують, що така поведінка водія громадського транспорту є неприпустимою.