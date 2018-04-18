Автобус врізався у трактор: коментарі пасажирів, які потрапили в ДТП у Польщі

За словами пасажирів автобуса, який їхав з Праги у Львів, ДТП трапилося у Польщі приблизно за 50 кілометрів від Катовіце, а не у Чехії, як це повідомлялось раніше.

Про це повідомили пасажири автобуса у коментарі 24 Каналу.

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За їхніми словами, водії автобуса не помітив трактор і на швидкості протаранив причіп трактора від чого той перекинувся і одна його вісь відламалася.



ДТП у Польщі з українцями, які їхали з Чехії

ДТП трапилося приблизно о 5 ранку за польським часом (ред. 6 за київським часом), попереду повільно їхав трактор з двома причепами наш автобус мав швидкість близько 90 кілометрів на годину і, на мою думку, водій не побачив його, в’їхав ззаду, внаслідок чого трактор перекинуло і у причепу відпали колеса,

– розповіла пасажирка автобуса.

Вона також додала, що внаслідок ДТП постраждалих немає.



ДТП у Польщі з українцями, які їхали з Чехії: відірвана вісь причепу

Пасажири зазначили, що їх забрали з місця ДТП на найближче АЗС і вони вже близько 8 годин очікують на додатковий автобус.

"Всі дуже втомлені, злі і голодні, нам вже 6 годин брешуть, що автобус приїде, а його і далі немає, бортпровідниця нещодавно сказала, що буде через 4 години", – додала пасажирка.



Українці вже 9 годин очікують на додатковий автобус