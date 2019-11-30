Водій, втікаючи від патрульних, влаштував дві ДТП у центрі Києва: відео

У центрі Києва в районі Бессарабської площі водій Mazda на єврономерах, тікаючи від поліцейських, потрапив у дві ДТП.

Водій був у нетверезому стані. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

До теми: На Вінниччині водій-порушник протягнув поліцейського на капоті: фото

Спочатку водій підставився під удар патрульного авто, а згодом від площі Льва Толстого проїхав до Бессарабки, де потрапив ще в одну аварію. Розпочалось переслідування, до якого приєднались усі вільні патрульні екіпажі декількох районів.

Водій і пасажир Mazda намагалися втекти, але їх таки вдалося затримати.