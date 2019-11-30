19:18
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Водій, втікаючи від патрульних, влаштував дві ДТП у центрі Києва: відео

      1175 Читать новость на русском
      Поліція затримала п'яного водія / facebook.com/dtp.kiev.ua

      У центрі Києва в районі Бессарабської площі водій Mazda на єврономерах, тікаючи від поліцейських, потрапив у дві ДТП.

      Водій був у нетверезому стані. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

      До теми: На Вінниччині водій-порушник протягнув поліцейського на капоті: фото

      Спочатку водій підставився під удар патрульного авто, а згодом від площі Льва Толстого проїхав до Бессарабки, де потрапив ще в одну аварію. Розпочалось переслідування, до якого приєднались усі вільні патрульні екіпажі декількох районів.

      Водій і пасажир Mazda намагалися втекти, але їх таки вдалося затримати.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Видео с места: как все происходило: #Мазда польской регистрации замечена на Бульваре Шевченко у метро Университет, без переднего номера, сначала приостановился, потом начал уехжать, сбил инспектора. В заторе пытались разбить стекла и выключить водителя но не вышло - выехал вниз, через льва толстого на встречку по большой Васильковской, развернулся, вверх до льва толстого, сбивая зеркала автомобилям, протаранил на площади Льва Толстого патрульный авто, повернул к Крещатику и уже на Бессарабке врезался в Шевроле и задел Тойота. Автомобиль остановился, водитель выбежал и пытался скрыться, в погоне был угощен капучино и потерял способность к сопротивлению. Пришёл в сознание уже в наручниках / кайданках. У мужчины явные признаки сильного алкогольного опьянения. в салоне автомобиля найдены украденные ранее из квартир жителей Киева вещи. На месте работает сог. #ДТП #Киев #авария #пробка #Mazda #пьяный

      A post shared by dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) on

       

       

      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
      сьогодні
      6123
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Торговая война продолжает подрывать экономику Китая
      Злой Одессит 99
      сьогодні , 18:00 Чому люди перестають довіряти Зеленському і що буде з рейтингом далі
      Антон Голобородько 730
      сьогодні , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 2821
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      18620
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 1107
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук