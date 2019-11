Водій, втікаючи від патрульних, влаштував дві ДТП у центрі Києва: відео

Видео с места: как все происходило: #Мазда польской регистрации замечена на Бульваре Шевченко у метро Университет, без переднего номера, сначала приостановился, потом начал уехжать, сбил инспектора. В заторе пытались разбить стекла и выключить водителя но не вышло - выехал вниз, через льва толстого на встречку по большой Васильковской, развернулся, вверх до льва толстого, сбивая зеркала автомобилям, протаранил на площади Льва Толстого патрульный авто, повернул к Крещатику и уже на Бессарабке врезался в Шевроле и задел Тойота. Автомобиль остановился, водитель выбежал и пытался скрыться, в погоне был угощен капучино и потерял способность к сопротивлению. Пришёл в сознание уже в наручниках / кайданках. У мужчины явные признаки сильного алкогольного опьянения. в салоне автомобиля найдены украденные ранее из квартир жителей Киева вещи. На месте работает сог. #ДТП #Киев #авария #пробка #Mazda #пьяный

